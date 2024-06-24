Internet Archive dava yüzünden 500 bin kitabı kaldırdı

Internet Archive geçen sene birçok büyük kitap yayıncısı tarafından dava edilmişti. Davanın sonuçlanması ile birlikte 500 binden fazla kitap platformdan kaldırıldı. Konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunan ekip, kütüphanesinde meydana gelen bu kaybı kullanıcı topluluğu için “yıkıcı” bir durum olarak nitelendirdi.

Ücretsiz e-kitap okumak isteyenler için muhteşem bir tercih olarak görülen Internet Archive geniş bir kütüphaneye ev sahipliğinde bulunuyor. Platformda mevcut olan kitaplar her ne kadar yasal bir şekilde yüklenmiş olsa da büyük yayınevleri gelir kaybı yaşamaları nedeniyle bu duruma karşı çıkıyor. Kitapların dijital satışlarının tehlikeye girdiğini ifade eden yayıncılar davadan alınan sonuçtan memnun kalıyor.

Internet Archive kitap okurlarından destek bekliyor

Internet Archive’in kütüphane hizmetleri müdürü Chris Freeland konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulundu. Platformun standart dijital mağazalar ile aynı teknolojiden yararlandığını dile getiren Freeland bu nedenle söz konusu içeriklerin hukuka aykırı bir şekilde dağıtılmadığını vurguladı. Mahkemeden çıkan karara itiraz edeceklerini dile getiren yönetici şu sözlerle karşımıza çıktı:

“Kütüphanemize dava açan yayıncılar, sahip olduğumuz kitapları ödünç vermemize izin verilmemesi gerektiğini söylüyor. Yarım milyondan fazla kitabı kütüphanemizden kaldırmamız için bizi zorladılar, biz de bu nedenle itirazda bulunduk.”

Internet Archive’in blog sayfasında yer alan bilgilere göre platformun yöneticileri 28 Haziran tarihine kadar mahkeme önüne çıkarak savunmada bulunabilecek. Kullanıcıların ücretsiz bir şekilde kitap indirmelerine imkan tanıyan Internet Archive, kullanıcı özgürlüğünün kısıtlanmasının yanı sıra aynı zamanda olağanüstü boyutlardaki kütüphanesinin varlığını da uzun yıllar boyunca korumak istiyor.

Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan Internet Archive platformu özellikle de az bilgiye erişimin sınırlı olduğu bölgelerde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Savunma sırasında bu durumun altını çizeceklerini ifade eden yöneticiler, düşük gelirli bireylerin platformdan verimli bir şekilde yararlandığını ve yüz binlerce kitabın kaldırılmasının birçok kişiyi olumsuz yönde etkilediğini ifade edecek. Freeland’ın açıklamaları şu şekilde devam ediyor:

“Bu davanın olası yansımaları Internet Archive’in çok ötesine uzanıyor. Bu, tüm kütüphanelerin korunması ve her demokratik toplumun temel taşı olan bilgiye erişim hakkının korunması için verilen bir mücadeledir. Yazarların çalışmalarından yararlanma hakkına inanıyoruz ve kütüphanelerin, bilginin fiziksel ya da dijital biçimde olmasına bakılmaksızın, bilgiye erişim sağlama misyonunu yerine getirmelerine izin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu yapmak, nerede yaşadıklarına veya nerede öğrendiklerine bakılmaksızın bilginin herkes için eşit ve eşitlikçi bir şekilde erişilebilir olması gerektiği ilkesini desteklemektedir.”

Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatan Internet Archive, 500 bin kitap içeriğini yeniden kullanıcılarla buluşturmak istiyor. Dilerseniz sizler de kampanya bağlantısına tıklayarak platforma olan desteğinizi ifade edebilirsiniz.