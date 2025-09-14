Xiaomi’nin Kindle alternatifi e-kitap okuyucusu çıktı: Android ve 512 GB depolama alanı

Xiaomi, Kindle ve Kobo gibi rakiplerinin ürünlerine alternatif olacak yeni bir e-kitap okuyucu tanıttı. Hafif bir tasarıma sahip olan cihaz, güçlü özelliklerden ödün vermeyen gelişmiş bir donanım ortaya koyuyor.

Kompakt bir tasarıma sahip olan Xiaomi Moaan InkPalm Mini Plus 2, kendi kategorisine göre sıra dışı birtakım özellikler taşıyor. Taşınabilir yapısıyla konforlu bir deneyim vaat eden model, aynı zamanda çok yönlülük açısından da avantajlı unsurlar barındırıyor.

Xiaomi Moaan InkPalm Mini Plus 2 teknik özellikleri

GSMArena’ya göre Xiaomi’nin yeni e-kitap okuyucusu hareket halindeyken rahat okuma deneyimi için tasarlanmış 5,84 inç e-mürekkep ekrana sahip. Ekran, parlak gün ışığından loş ışıklı odalara kadar farklı ortamlara uyum sağlayan, sıcak veya soğuk tonlara ayarlanabilen bir ön aydınlatma sistemiyle çalışıyor.

Moaan InkPalm Mini Plus 2, 6 GB RAM ile desteklenen bir Rockchip RK3566 işlemci ile geliyor. Bu boyuttaki e-okuyucularda nadiren bulunan bu yapılandırma, akıcılık ve hızlı tepki süreleri sağlıyor.

Ürünün dahili depolama alanı 512 GB’a ulaşıyor. Bu da piyasadaki birçok rakibin sunduğu alanı fazlasıyla aşıyor. Yalnızca büyük miktarda e-kitabın değil, aynı zamanda belgelerin, çizgi romanların ve diğer uyumlu multimedya içeriklerinin de depolanmasına imkan veriyor.

Rakip e-kitap okuyuculara göre bu cihaz, Android 14 işletim sistemi ile farkını ortaya koyuyor. Bu da Moaan InkPalm Mini Plus 2’nin kapalı ekosistemlere bağlı çözümlerden daha fazla özgürlük sunabileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar, uyumlu uygulamaları yükleyip kullanıcı deneyimini kişiselleştirebiliyor.

Bu özelliklere rağmen cihaz, 140 gramlık hafifliği ve sadece 6,9 ​​milimetrelik kalınlığıyla cepte veya çantada rahatlıkla taşınabiliyor. Xiaomi’nin bu tercihi, geniş ve kolay erişilebilir bir dijital arşive sahip olma olanağından ödün vermeden, mobiliteyi ön planda tutan bir kitleye hitap ettiğini bizlere net bir şekilde gösteriyor

Yeni e-kitap okuyucu şimdilik sadece Çin’de satılıyor

Xiaomi tarafından geliştirilen yeni e-kitap okuyucu, şimdilik maalesef yalnızca Çin pazarında satışa çıkmış durumda. Cihazın Türkiye ve diğer ülkelere gelip gelmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Moaan InkPalm Mini Plus 2’nin fiyatı 1.399 CNY olarak duyuruldu. 22 Eylül’den itibaren Çin’de raflarda boy göstermeye başlayacak olan ürün, kompakt bir e-kitap okuyucu arayanlar için iyi bir seçenek gibi görünüyor.

Xiaomi geçen yıl 2 ay pil ömrü vaat eden e-kitap okuyucusunu piyasaya sunmuştu. Bağlantıya tıklayarak ilgili cihaza da göz atabilirsiniz.