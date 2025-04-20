Dünyanın ilk katlanabilir e-kitap okuyucusu piyasaya çıktı

Dünyanın ilk katlanabilir e-kitap okuyucusu tanıtıldı.

Readmoo tarafından geliştirilen MooInk V, ilk olarak Tayvan pazarında satışa çıktı.

Cihazın katlanabilir yapısı, geleneksel kitap okuma deneyimini taklit etmeye yardımcı olacak.

Readmoo şirketi esnek E-Ink ekrana sahip dünyanın ilk katlanabilir e-kitap okuyucusu olan MooInk V’yi tanıttı. Cihaz geleneksel bir kitap gibi açılıp kapanıyor. Bu sayede e-kitap tutkunlarının özlemini çektiği benzersiz bir dokunsal deneyim sunuyor.

MooInk V şu anda yalnızca belirli bölgelerde satışa çıktı. Kısa sürede büyük dikkat toplayan ürün ilk olarak Tayvan pazarında raflara geldi. Cihazın çok yakında diğer ülkelere de geleceğine işaret edildi.

MooInk V özellikleri

Readmoo’nun yeni e-kitap okuyucusu katlanabilir ekranıyla öne çıkıyor. Monokrom (300 PPI) ve renkli (150 PPI) mod desteğine sahip 8 inç E-Ink Gallery 3 panel yer alıyor. Aynı zamanda cihaz parlamayı azaltan özel kaplamaya ev sahipliği yapıyor.

Bunun sıradan bir e-kitap okuyucu olmadığının altını çizen Readmoo, yeni ürününü “dijital olanaklarla okumanın köklerine dönüş” olarak tanımlıyor.

90 ve 180 derece açılma açılı menteşeye sahip olan ürün, alüminyum-magnezyum gövdeyle geliyor. Cihazın bükülme noktasında neredeyse fark edilmeyen bir kıvrım yer alıyor. Bu anlamda ürün, göz alıcı şık bir görünüm sunuyor.

Yazılım tarafında cihaz, Kindle ve Kobo tipi uygulamaları destekliyor. Aynı zamanda metin üzerine not ekleme özelliğine sahip Android desteği bulunuyor.

Dünyanın ilk katlanabilir e-kitap okuyucusu olarak dikkat toplayan model daha çok dokunsal hislere önem veren kitapseverler, ders kitapları ve PDF’lerle çalışan öğrenciler ve çizgi roman hayranlarına hitap ediyor.

MooInk V fiyatı

MooInk V şu anda yalnızca Tayvan’da ön siparişe açıldı. Ağustos ayında resmi olarak raflara gelmeye başlayacak model 615 dolar (yaklaşık 23 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.