Xiaomi’nin 2 ay pil ömrü sunan e-kitap okuma cihazı çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, olağanüstü bir pil kapasitesine sahip olan yeni e-kitap okuma cihazı ile karşımıza çıktı. İlk olarak Çin pazarında raflarda boy göstermesi beklenen cihaz, HD çözünürlük kalitesiyle etkileyici bir deneyim vaat ediyor. Bununla birlikte ürün, Amazon Kindle gibi cihazlara doğrudan rakip olarak geliyor ve rakibiyle oldukça benzer bir tasarım izliyor.

E-kitap okuyucu pazarına giriş yapan Xiaomi, çok yakında muhtemelen bu ürününü diğer ülkelerde de raflara sunacak. Son derece rahat taşınabilir bir yapıya sahip olan bu cihaz, geleneksel basılı kitaplara göre daha çevre dostu bir çözüm sunarak milyonlarca kitap ve yayını internet aracılığıyla elinizin altına getirecek. Günümüzde her geçen gün daha fazla popüler hale gelmeye başlayan e-kitap okuyucular arasına Xiaomi’den de bir seçenek gelecek.

Xiaomi e-kitap okuyucu pazarına girdi

1280 x 720 piksel çözünürlük kalitesi ile karşımıza çıkan yeni Xiaomi e-kitap okuma cihazı, 330 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacak. Carta 1200 e-ink teknolojisi ile gelecek model, bu sayede ekranda kağıt hissine oldukça benzer bir dokunuş hissi oluşturacak. Öte yandan ekran, ortam ışığına göre kendi kendine renk değiştirerek en iyi okuma konforunu sunmaya odaklanacak.

166 gram ağırlığa sahip olan ürün, son derece ergonomik bir yapı sunacak. Böylelikle kullanıcılar, elleri herhangi bir şekilde yorulmadan saatler boyunca e-kitap okuma deneyiminden yararlanabilecek. Yüksek bir performansla karşımıza çıkan ürün, dört çekirdekli bir işlemciyle gelecek. 2 GB RAM kapasitesi ve 64 GB dahili depolama alanı yer alacak.

Çift bantlı Wi-Fi ile gelen yeni Xiaomi e-kitap okuyucu, Bluetooth 5.2 bağlantı desteği sunuyor. Aynı zamanda cihazda dosya aktarımı için kablo desteği de yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Google tarafından geliştirilen Android 11 işletim sistemiyle çalışan model, bu anlamda akıllarda bazı soru işaretleri bırakıyor. Fakat eski işletim sistemine rağmen cihazda tek şarjla yaklaşık 7 haftaya kadar pil ömrü vaat ediliyor.

Xiaomi’nin cihazı ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak. Küresel pazara ne zaman geleceği henüz belli olmayan model, 1.399 Çin Yuanı fiyat etiketiyle satılacak. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 6 bin TL’ye tekabül ediyor.