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    2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar

    2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de en popüler dijital platformlar belli oldu. BluTV zirveyi üstlenmeyi başardı.
    BluTV

    2024 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar belli oldu. Düzenli olarak dijital streaming platformları ile alakalı önemli veriler yayınlayan JustWatch platformu tarafından araştırılıp derlenen bu veriler, Türkiye pazarındaki kullanıcıların en çok hangi dijital platformları tercih ettiğini gözler önüne seriyor.

    Bunun için JustWatch’un özel bir yöntemden yararlandığı vurgulanıyor. Şirket, pazar verilerini internet sitesi ve mobil uygulaması üzerindeki kullanıcı etkileşimine göre derliyor. Türkiye’deki kullanıcı etkileşimi, filmlerin ve dizilerin izleme listesine eklenmesi, bir streaming platformuna tıklanması, platformların filtrelenmesi ve seçilmesi dikkate alınarak en popüler dijital platformlar arasında bir saptama yapılabiliyor.

    Üçüncü çeyreğin en popüler dijital platformu: BluTV

    Ülkemizde hizmet veren dijital içerik platformları ile alakalı pazar payı verilerini ortaya koyan JustWatch, SVOD platformları arasında 2024 yılının üçüncü çeyreğindeki rekabetin sonuçlarını karşımıza çıkarıyor. Buna göre BluTV platformu, ülkemizdeki toplam pazar payının üçte birini elde ederek listede yüzde 35’lik etkileyici bir pasta payını benimsiyor.

    2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar
    Görsel: JustWatch

    İkinci sırada yer alan Netflix, yüzde 29 payla karşımıza çıkıyor. Üçüncülüğü ise Netflix’ten yüzde 9 oranında geride kalarak toplam yüzde 20 paya hitap eden Amazon Prime Video elde ediyor. Disney+ yüzde 8, Mubi yüzde 5 pazar payına ulaşıyor. Kalan yüzde 3’lük kısım ise “Diğer” olarak nitelendiriliyor.

    2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar
    Görsel: JustWatch

    Yayınlanan raporda ayrıca pazar payı gelişimleri ile ilgili de önemli bilgilere yer veriliyor. Ocak ayından Eylül 2024 dönemine kadarki streaming verilerinde dikkat çekici bir durumla karşılaşılıyor. Disney+, Netflix ve Amazon Prime Video platformları yüzde 1’lik artışla karşımıza çıkarken, bu dönemde düşüş yaşayan tek platform ise yüzde 3’lük bir kayıpla BluTV oluyor.

    Peki ya sizin favori dijital platformlarınız hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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