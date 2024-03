2023’ün en iyi ve en kötü oyun şirketleri belli oldu

2023 yılının en iyi ve en kötü oyun şirketleri açıklandı. Metacritic platformu tarafından paylaşılan raporda, geçen yıla damgasını vuran stüdyolar duyuruldu. Platform, eleştirmenler tarafından girilen derecelendirme puanlarını dikkate alarak 2023’ün öne çıkan ve geride kalan firmalarını bir araya getirdi.

Metacritic’in paylaştığı listede yer alan stüdyolar, herhangi bir manipülasyona sebebiyet verilmemesi adına oyun satış verileri ya da kullanıcı incelemelerini içermiyor. Platform sadece basın mensuplarından gelen incelemeleri dikkate aldıklarını ifade ederek listeyi de bu doğrultuda hazırladıklarını bildiriyor.

2023’ün en iyi oyun şirketleri

Şimdiye kadar Street Fighter, Devil May Cry, Resident Evil, Mega Man, Rocketman ve Monster Hunter gibi başarılı serilere imza atan Capcom firması 2023 yılında büyük bir başarı kaydetti. Özellikle de şirket, Resident Evil 4 oyununun elde ettiği inanılmaz başarının ardından dikkatleri üzerinde topladı. Eleştirmenlerden tam not alan yapım, Capcom’u 2023’ün en iyi oyun şirketleri arasında zirveye taşımaya yardımcı oldu.

Elbette ki Capcom yalnızca Resident Evil 4 sayesinde bu başarıya ulaşmadı. Bunun yanı sıra stüdyo, Street Fighter 6 ve Ghost Trick: Phantom Detective oyunlarının yeniden düzenlenmiş sürümleriyle de beğeni kazandı.

Listenin ikinci basamağından karşımıza çıkan Raw Fury firması ise Cassette Beats oyunuyla ulaştıkları etkileyici başarı sayesinde rakiplerinin önüne geçti. Geçen yıl ortalama 76 puan altında hiçbir oyuna imza atmayan şirket, Capcom’un hemen ardında yer aldı.

Üçüncülüğü ise A Space fot yyhe Unbound ve Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly oyunlarıyla öne çıkan Chorus Worldwide üstlendi. Listedeki tüm firmalara aşağıdan göz atabilirsiniz:

Capcom Raw Fury Chorus Worldwide Dangen Entertainment Annapurna Interactive Nintendo Aksys Games Bethesda Softworks SEGA Thunderful

2023’ün en kötü oyun şirketleri

Metacritic, 2023’ün en iyi oyun şirketlerinin yanı sıra oyun endüstrisindeki en kötü şirketleri de paylaştı. Geçen sene 5 farklı oyunla karşımıza çıkan Microid firması, ne yazık ki bu yapımlardan hiçbirinde ortalama puan elde edemedi.

İkinci sırada House Flipper 2’nin yaratıcısı PlayWay/Ultimate Games yer aldı. Üçüncülüğü ise yine geçen yıl The Lord of the Rings: Gollum oyunuyla eleştirmenler tarafından yerle bir edilen Nacon Daedalic Entertainment firması geliyor. Listenin tamamı şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Microids PlayWay/Ultimate Games Nacon Daedalic Entertainment Marvelous/Xseed Idea Factory Untold Tales Freedom Games 505 Games Humble Games Maximum Entertainment

