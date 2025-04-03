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    iOS 18.5 Beta 1 güncellemesi yayınlandı

    iOS 18.5 Beta 1 güncellemesi geliştiricilerin erişimine sunuldu. Ayrıca iPadOS 18, visionOS ve macOS Sequoia'nın ilk Beta sürümleri de çıktı.
    iOS 18.5 Beta 1
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    • Apple beklenen yeni iOS 18.5 Beta 1 güncellemesini geliştiriciler için yayınladı.
    • Şirket ayrıca iPadOS 18.5, visionOS 2.5 ve macOS Sequoia 15.5 için ilk Beta güncellemelerini de sundu.
    • Yeni güncellemeler Apple'ın geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar tarafından şu anda indirilebilirken, genel Beta sürecinin de ilerleyen günlerde açılacağı tahmin ediliyor.

    Teknoloji devi Apple, iPhone’lar için yeni iOS 18.5 Beta 1 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Şirket aynı zamanda iPadOS 18.5, visionOS 2.5 ve macOS Sequoia 15.5’in ilk Beta versiyonlarını da kullanıcılarla buluşturdu iOS 18.4’ün son sürümünün yayınlanmasından kısa bir süre yeni güncelleme yayınlandı.

    Son kararlı sürümde iPhone için öncelikli bildirimler gibi bazı yeni özellikler tanıtıldı. Kayıtlı geliştiriciler artık bu yeni beta sürümlerine cihazlarından erişerek normal testlere başlayabilir ve şirkete geri bildirim sağlayabilirler. Güncellemenin erken erişim dönemi, uygulamalarınızı herkese açık hale getirmeden önce ayarlamanıza ve sorunları tespit etmenize olanak tanıyor.

    Güncellemenin getirdiği yenilikler henüz bilinmiyor

    MacRumors tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, iOS 18.5 ve diğer işletim sistemleri için değişikliklerin listesini henüz yayınlamadı. Dolayısıyla geliştiricilerin yenilikleri görmek için kendi başlarına araştırma yapmaları gerekecek. Her iki durumda da önümüzdeki günlerde yeni özelliklerin ve işlevlerin gelmesini görmemiz oldukça olası görünüyor.

    Önümüzdeki günlerde Apple’ın Beta Yazılım Programı üyelerinin kullanımına açık test sürümlerinin sunulması bekleniyor. Bunları alabilmeniz için programa kayıt olmanız ve Apple Kimliğinizi güncellemek istediğiniz cihazla ilişkilendirmeniz gerekiyor.

    iOS 18.5 Beta 1

    Şirketin çok yakında Apple Intelligence ve Siri ile ilgili yeni özellikler yayınlaması bekleniyor. Zira bu araçların geliştirici ekibi, bu işlevlerdeki gecikmeyi telafi etmeye kararlı olduklarını itiraf etti. Öte yandan yakın zamanda yapay zeka destekli yeni bir Siri görmemiz mümkün.

    iOS 18.5 Beta 1 nasıl indirilir?

    iOS 18.5’in ilk Beta sürümü şu anda Apple tarafından programa kayıtlı geliştiricilere dağıtılıyor. İndirme işlemi doğrudan iPhone’daki Ayarlar uygulamasından gerçekleşiyor. Kişisel Apple kimliğinin geçerli bir geliştirici hesabına bağlı olması gerekiyor. Bu da güncellemeyi kablosuz olarak alabilmeyi sağlayan bir koşul olarak karşımıza çıkıyor.

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    iOS 18.5 Beta 1 güncellemesini indirmek isteyen kullanıcıların “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi” adımlarını takip etmeleri ve son olarak Beta Güncellemeleri sayfasına gelmeleri gerekiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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