Metacritic açıkladı: İşte 2023’ün en kötü oyunları

Albüm, film, dizi ve oyun değerlendirmeleri ile tanınan popüler internet sitesi Metacritic, “2023’ün en kötü oyunları” raporunu yayınladı. Platformda yıl boyunca en kötü derecelendirme notları toplayan oyunları bir araya getiren listede ilk basamakta Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen, büyük beklentilerle yayınlanan ve oyunseverleri oldukça derin bir hayal kırıklığına uğratan The Lord of the Rings: Gollum yer alıyor.

Daedelic Entertainment tarafından geliştirilen oyun, Mayıs ayında piyasaya sürüldüğünde, OpenCritic ve Metacritic’ten aldığı notlarla zaten yılın en kötü oyunu olmaya aday görünüyordu. Oyunun başarısızlığı sonucunda artık yeni bir oyun geliştirmeyeceklerini açıklayan Daedalic ekibi, halihazırda devam eden tüm projelerini rafa kaldırmıştı. Bunlardan biri de bir başka Yüzüklerin Efendisi oyunu olmuştu.

2023’ün en kötü oyunları belli oldu

2023’ün en kötü oyunları listesinin ilk basamağında Metacritic’ten 34 puan toplayan The Lord of the Rings: Gollum oyunu yer alıyor. İkinci sırada Microids tarafından geliştirilen Flashback 2, aşırı basit oynanış tarzı ve bünyesinde yer alan çok sayıda hata sebebiyle 35 puan topluyor. Üçüncü basamakta ise 38 puana sahip korku oyunu Greyhill Incident bulunuyor. Listenin ilk onunda yer alan oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

The Lord of the Rings: Gollum – 34 Flashback 2 – 35 Greyhill Incident – 38 Quantum Error – 40 Testament: The Order of High-Human – 41 Crime Boss: Rockay City – 43 Hellboy: Web of Wyrd – 47 Gangs of Sherwood – 48 Loop8: Summer of Gods – 49 Gargoyles Remastered – 49

Metacritic tarafından yayınlanan raporda 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo platformlarında yayınlanan en düşük puana sahip oyunlar yer alıyor. Henüz yıl sonu gelmediği için platform, 18 Aralık tarihi itibarıyla birden fazla yayından inceleme alan başarısız oyunları bir araya getiriyor.

The Lord of the Rings: Gollum neden başarısız oldu?

Oyunseverleri büyük bir hayal kırıklığına uğratan The Lord of the Rings: Gollum, 2023’ün en kötü oyunları arasında zirvede bulunuyor. Pek çok sebepten dolayı başarısızlığa uğrayan oyun, oldukça problemli bir şekilde geçen geliştirme süreci nedeniyle birçok hatayla piyasaya çıktı. Daha önce bir 3D platform macera oyunu geliştirmeyen şirket, deneyimsizliği nedeniyle istediği performansı yansıtmakta güçlük çekti.

Tüm bunların yanı sıra oyun, içerdiği teknik sorunlar yüzünden henüz lansman gününden itibaren eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Henüz ilk günden oyuncuları birçok hatayla karşılayan bu yapım, tüm bu sebepler dolayısıyla hem oyuncular hem de eleştirmenlerden büyük bir tepki gördü.