Apple Türkiye’den tüm ürünlere zam: İşte güncel iPhone fiyatları

Apple Türkiye'den tüm ürünler için zam kararı geldi.

Son dönemlerde döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle başta iPhone modelleri olmak üzere Apple'ın ülkemizde satışa sunduğu tüm ürünlerin fiyatı yükseldi.

En ucuz iPhone fiyatı 50 bin TL'ye kadar çıktı.

Apple Türkiye, 2025 yılının ilk zammı ile karşımıza çıktı. Güncel iPhone fiyatları yenilendi. Tüm ürünlerinde yeni fiyat etiketlerini duyuran şirket, son haftalarda döviz kurunda gerçekleşen dalgalanmanın faturasını tüketicilere kesti.

iPhone 16 fiyatları yeni zam ile birlikte artık daha da cep yakar hale geldi. Geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanan iPhone 16e de bu zamdan nasibini aldı. Öte yandan iPhone 15 serisinde de fiyat değişikliğine gidildi. Peki ya güncel iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Güncel iPhone fiyatları (2025)

Apple Türkiye tarafından gerçekleştirilen 2025 zammı ile birlikte iPhone 16 fiyatları 64 bin 999 TL’den 69 bin 999 TL’ye yükseldi. iPhone 16 Plus cihazı 73 bin 999 TL’den 79 bin 999 TL’ye çıktı. iPhone 16 Pro daha önce 82 bin 999 TL karşılığında satılırken, artık 89 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

Serinin en ucuz üyesi iPhone 16e’nin fiyatı 47 bin 999 TL’den 49 bin 999 TL’ye çıktı. Öte yandan en pahalı iPhone modeli yüzde 10 zam sonrası 119 bin 999 TL’den 131 bin 999 TL’ye yükselmiş oldu.

Apple ayrıca önceki amiral gemisi telefon ailesinden iki model için de zam uyguladı. iPhone 15 cihazı 56 bin 999 TL’den 59 bin 999 TL’ye çıkarken, iPhone 15 Plus ise 64 bin 999 TL’den 69 bin 999 TL’ye yükseldi.

Apple Türkiye tarafından duyurulan zam ile birlikte güncel iPhone fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone 16e 128GB 49.999 TL

iPhone 16e 256GB 55.499 TL

iPhone 16e 512GB 66.499 TL

iPhone 16 128 GB 69.999 TL

iPhone 16 256 GB 75.499 TL

iPhone 16 512 GB 86.499 TL

iPhone 16 Plus 128 GB 79.999 TL

iPhone 16 Plus 256 GB 85.499 TL

iPhone 16 Plus 512 GB 96.499 TL

iPhone 16 Pro 128 GB 89.999 TL

iPhone 16 Pro 256 GB 95.499 TL

iPhone 16 Pro 512 GB 106.499 TL

iPhone 16 Pro 1 TB 117.499 TL

iPhone 16 Pro Max 256 GB 109.999 TL

iPhone 16 Pro Max 512 GB 120.999 TL

iPhone 16 Pro Max 1 TB 131.999 TL