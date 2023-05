The Lord of the Rings: Gollum yılın en kötü oyunu seçildi

Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen ve Nacon ile birlikte yayınlanan aksiyon-macera türündeki The Lord of the Rings: Gollum oyunu bugün Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlandı. Yılın ilerleyen dönemlerinde Nintendo Switch el konsoluna da gelmesi beklenen oyun, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynana gizlilik tabanlı sıra dışı bir deneyim vaat ediyor.

Yüzüklerin Efendisi’nde ortaya çıkmasından sekiz yıl önce Gollum karakterinin hikayesini konu alan oyun, JRR Tolkien tarafından yaratılan unutulmaz Orta Dünya’nın kurgusal evreninde geçiyor. Fakat uzun bir süredir heyecanla beklenen yapım, ne yazık ki hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor. The Lord of the Rings dünyasında sürükleyici bir macera vaat eden yapım, ünlü oyun inceleme siteleri Metacritic ve OpenCritic’te son derece negatif sonuçlar aldı.

The Lord of the Rings: Gollum hayal kırıklığına uğrattı

VGC’nin haberine göre The Lord of the Rings: Gollum, 2023 yılının en kötü oy alan oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun aldığı reytingler, yapımın çıkışını endişeyle bekleyen hayranları oldukça etkiledi. Pek çok farklı platformda oyuna negatif yorumlar yağmaya devam ediyor.

2023 yılında piyasaya çıkan 296 oyunu bir araya getiren Metacritic inceleme sitesine göre oyunun PlayStation 5 versiyonu, 21 incelemeye göre 38 puanla son sırada yer aldı. Buna karşılık olarak PC versiyonu ise 43 puan alarak yine listenin en sonunda görüldü. Oyunun diğer sürümleri henüz maalesef Metacritic’te yayınlanmadı.

The Lord of the Rings: Gollum oyunu aynı zamanda OpenCritic platformunda da büyük bir hüsranla karşılaştı. Bu yıl piyasaya sürülen oyunlar listesinde 40 puanla 213. basamakta kendine yer buldu. Öte yandan The Guardian’ın incelemesinde oyunla ilgili “Tolkien’in kurgusu ile ilgili ilginç hiçbir detayı yakalamayan, temelde bozuk bir gizli aksiyon macerası” ifadelerine yer verildi.

Push Square platformunda oyun ile ilgili yapılan inceleme ise şu şekilde oldu: “Oyun aşırı derecede eski bir seviye tasarımı, hantal kontroller, etkileyici olmayan grafikler ve sıkıcı bir hikaye ile bozuk bir karmaşaya sahip.”

The Lord of the Rings: Gollum sistem gereksinimleri

Minimum (1080p, Orta grafik kalitesi, Işın İzleme kapalı):

İşletim sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: GeForce RTX 3060 / Radeon RX 5700 XT (8 GB)

GeForce RTX 3060 / Radeon RX 5700 XT (8 GB) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Önerilen (1440p, Yüksek grafik kalitesi, Işın İzleme açık):