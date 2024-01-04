Xbox Game Pass Ocak 2024 takvimi belli oldu

Teknoloji devi Microsoft çok yakında Xbox Game Pass’e birçok yeni ilgi çekici oyun getirecek. Xbox Game Pass aboneleri için Ocak 2024 takvimi resmen açıklandı. Şirket, ayın ilk yarısında toplamda sekiz yeni oyunla kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu yapımlar arasında bulut, konsol ve PC platformlarına yönelik olarak bazı büyük AAA oyunlar da yer alıyor.

Başta Assassin’s Creed: Valhalla ve Resident Evil 2 Remake olmak üzere bazı yüksek bütçeli oyunlara ev sahipliği yapacak olan Xbox Game Pass, şimdiden bu oyunları dağıtmaya başlamış durumda. Merakla beklenen oyunların isimleri ve çıkış tarihleri paylaşıldı.

Xbox Game Pass Ocak 2024 ilk yarısında gelecek oyunlar

Abonelik tabanlı popüler oyun hizmeti Xbox Game Pass, Ocak 2024 döneminin ilk yarısında sekiz farklı oyun sunacak. Birbirinden ilgi çekici yapımların yer aldığı listedeki oyunlar, platform destekleri ve çıkış tarihleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Close to the Sun – Bulut, konsol ve PC – 3 Ocak

– Bulut, konsol ve PC – 3 Ocak Hell Let Loose – Bulut, konsol ve PC – 4 Ocak

– Bulut, konsol ve PC – 4 Ocak Assassin’s Creed Valhalla – Bulut, konsol ve PC – 9 Ocak

– Bulut, konsol ve PC – 9 Ocak Figment – Bulut, konsol ve PC – 9 Ocak

– Bulut, konsol ve PC – 9 Ocak Super Mega Baseball 4 – Bulut, konsol ve EA Play aracılığıyla PC – 11 Ocak

4 – Bulut, konsol ve EA Play aracılığıyla PC – 11 Ocak We Happy Few – Bulut, konsol ve PC – 11 Ocak

– Bulut, konsol ve PC – 11 Ocak Resident Evil 2 – Bulut, konsol ve PC – 16 Ocak

– Bulut, konsol ve PC – 16 Ocak Those Who Remain – Bulut, konsol ve PC – 16 Ocak

Ubisoft tarafından geliştirilip yayınlanan aksiyon-macera oyunu Assassin’s Creed: Valhalla, 9. yüzyılda Vikinglerin İngiltere’yi istila etmesini konu alarak olağanüstü gerçekçi bir atmosfer eşliğinde sürükleyici bir hikaye vaat ediyor. Oyuncuların Eivor adlı Viking savaşçısını yönetme şansına sahip olacakları bu yapım, geniş açık dünyasıyla ilgi topluyor. Eleştirmenler ve oyunculardan tam not alan bu yapım, Viking kültürünü etkileyici bir şekilde yansıtan yapısıyla Game Pass aboneleri için öne çıkan bir seçenek oluyor.

Xbox Game Pass’in bu ayki bir diğer öne çıkan oyunu ise Resident Evil 2 Remake olarak karşımıza çıkıyor. 1998’de yayınlanan orijinal oyunun yeniden yapımı olarak lanse edilen bu yapım, Raccoon City’deki bir zombi salgını esnasında yaşanan sıra dışı olayları konu alıyor. Oyuncuların Leon S. Kennedy ve Claire Redfield olmak üzere iki farklı karakteri yöneterek oynayabilecekleri bu heyecan verici yapım, yenilenen grafikleri ve efsane hikayesiyle klasik bir korku-gerilim oyunu olarak oyunseverler için iyi bir alternatif oluyor.

Son olarak Xbox Game Pass’in bu ayın ilk yarısında GTA 5 de dahil olmak üzere toplamda beş oyunu kütüphanesinden kaldıracağını hatırlatmakta yarar var.