2023 Steam Ödülleri adayları belli oldu

Valve, 2023 Steam Ödülleri için beklenen duyuruyu yaptı. Popüler oyun platformu, çok yakında başlayacak olan oylamalar ile birlikte yılın en dikkat çekici oyun etkinliklerinden bir tanesine imza atmayı planlıyor. Oyuncu tercihlerini ön planda tutan bu organizasyon, bağımsız oyunlardan büyük yapımlara kadar birbirinden ilgi çekici oyunu bir araya getiriyor.
Oyuncular 21 Aralık Perşembe gününden itibaren oylamalara katılım sağlayabilecek. 2 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan oylama sonuçlarıyla birlikte 2023 Steam Ödülleri’nin kazananları duyurulacak. Peki ya etkinlikte öne çıkan oyunlar hangileri? İşte detaylar…
2023 Steam Ödülleri adayları
EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy, Lethal Company, Baldur’s Gate 3 ve Resident Evil 4 gibi yapımlar Yılın Oyunu dalında öne çıkan isimler olmayı başarıyor. Bu beş heyecan veren oyun, “Yılın Oyunu” dalında kıyasıya bir rekabete imza atacak.
Etkinlikte “Yılın VR Oyunu” dalında ise Expect You to Die 3, Labyrinthine, EA Sports F1 2023, Gorilla Tag ve Ghosts of Tabor gibi ilgi çeken oyunların karşımıza çıktığı görülüyor. Şirket, her geçen gün daha fazla ilgi gören sanal gerçeklik pazarını da unutmuyor.
Yılın oyunu
- Baldur’s Gate 3
- Lethal Company
- Resident Evil 4
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
Üstün zengin hikaye ödülü
- Love Is All Around
- Resident Evil 4
- STAR WARS Jedi: Survivor
- Baldur’s Gate 3
- Lies of P
Üstün görsel stil ödülü
- High On Life
- Inward
- Atomic Heart
- COCOON
- Darkest Dungeon II
En yenilikçi oynanış ödülü
- Contraband Police
- Shadows of Doubt
- Remnant II
- Your Only Move Is HUSTLE
- Starfield
En iyi oyun müziği ödülü
- Hi-Fi RUSH
- Persona 5 Tactica
- The Last of Us Part I
- Chants of Sennaar
- Pizza Tower
Aşk ile devam ettirilen ödülü
- Apex Legends
- Deep Rock Galactic
- Red Dead Redemption 2
- Rust
- Dota 2
Yılın en iyi VR oyunu ödülü
- Labyrinthine
- F1 23
- Ghosts of Tabor
- I Expect You To Die 3: Cog in the Machine
- Gorilla Tag
Steam Deck’te en iyi oyun ödülü
- DREDGE
- Diablo IV
- Hogwarts Legacy
- Brotato
- The Outlast Trials
Arkadaşlarla daha zevkli ödülü
- Party Animals
- Sunkenland
- Lethal Company
- Sons Of The Forest
- Warhammer 40,000: Darktide
Kötü olduğunuz en iyi oyun
- Street Fighter 6
- Sifu
- Lords of the Fallen
- EA SPORTS FC 24
- Overwatch 2
Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Coral Island
- Train Sim World 4
- DAVE THE DIVER
- Cities: Skylines II
Etkinlikte geçen yıla damgasını vuran oyunları şuradan inceleyebilirsiniz: 2022 Steam Ödülleri kazananları belli oldu