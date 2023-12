2023 Steam Ödülleri adayları belli oldu

Valve, 2023 Steam Ödülleri için beklenen duyuruyu yaptı. Popüler oyun platformu, çok yakında başlayacak olan oylamalar ile birlikte yılın en dikkat çekici oyun etkinliklerinden bir tanesine imza atmayı planlıyor. Oyuncu tercihlerini ön planda tutan bu organizasyon, bağımsız oyunlardan büyük yapımlara kadar birbirinden ilgi çekici oyunu bir araya getiriyor.

Oyuncular 21 Aralık Perşembe gününden itibaren oylamalara katılım sağlayabilecek. 2 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan oylama sonuçlarıyla birlikte 2023 Steam Ödülleri’nin kazananları duyurulacak. Peki ya etkinlikte öne çıkan oyunlar hangileri? İşte detaylar…

2023 Steam Ödülleri adayları

EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy, Lethal Company, Baldur’s Gate 3 ve Resident Evil 4 gibi yapımlar Yılın Oyunu dalında öne çıkan isimler olmayı başarıyor. Bu beş heyecan veren oyun, “Yılın Oyunu” dalında kıyasıya bir rekabete imza atacak.

Etkinlikte “Yılın VR Oyunu” dalında ise Expect You to Die 3, Labyrinthine, EA Sports F1 2023, Gorilla Tag ve Ghosts of Tabor gibi ilgi çeken oyunların karşımıza çıktığı görülüyor. Şirket, her geçen gün daha fazla ilgi gören sanal gerçeklik pazarını da unutmuyor.

Yılın oyunu

Baldur’s Gate 3 Lethal Company Resident Evil 4 EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy

Üstün zengin hikaye ödülü

Love Is All Around Resident Evil 4 STAR WARS Jedi: Survivor Baldur’s Gate 3 Lies of P

Üstün görsel stil ödülü

High On Life Inward Atomic Heart COCOON Darkest Dungeon II

En yenilikçi oynanış ödülü

Contraband Police Shadows of Doubt Remnant II Your Only Move Is HUSTLE Starfield

En iyi oyun müziği ödülü

Hi-Fi RUSH Persona 5 Tactica The Last of Us Part I Chants of Sennaar Pizza Tower

Aşk ile devam ettirilen ödülü

Apex Legends Deep Rock Galactic Red Dead Redemption 2 Rust Dota 2

Yılın en iyi VR oyunu ödülü

Labyrinthine F1 23 Ghosts of Tabor I Expect You To Die 3: Cog in the Machine Gorilla Tag

Steam Deck’te en iyi oyun ödülü

DREDGE Diablo IV Hogwarts Legacy Brotato The Outlast Trials

Arkadaşlarla daha zevkli ödülü

Party Animals Sunkenland Lethal Company Sons Of The Forest Warhammer 40,000: Darktide

Kötü olduğunuz en iyi oyun

Street Fighter 6 Sifu Lords of the Fallen EA SPORTS FC 24 Overwatch 2

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü

Potion Craft: Alchemist Simulator Coral Island Train Sim World 4 DAVE THE DIVER Cities: Skylines II

Etkinlikte geçen yıla damgasını vuran oyunları şuradan inceleyebilirsiniz: 2022 Steam Ödülleri kazananları belli oldu