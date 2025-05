Büyük sızıntı: 89 milyon Steam hesabının verisi çalındı

Büyük bir veri sızıntısı sonucu 89 milyon Steam hesabının güvenliği tehlikeye girdiği iddia ediliyor. Siber güvenlik firması Underdark AI, Machine1337 adlı kullanıcının bir deep web forumunda iddia edilen eksiksiz paketi 5 bin dolara teklif ettiğini belirten bir gönderiyi tespit etti.

Söz konusu materyalde SMS yoluyla gönderilen tek kullanımlık şifrelerin de yer aldığı belirtildi. Bleeping Computer’a göre hesaplara bağlı Steam Guard kodları ve telefon numaralarını içeren eski SMS mesajları bulunuyor. Ancak bazı veriler bu yılın Mart ayı başından itibaren olacak.

Steam platformunda meydana gelen büyük veri sızıntısının nasıl gerçekleştiği henüz ne yazık ki kesin olarak bilinmiyor.

SteamSentinels topluluk grubunun kurucusu ve oyun gazetecisi MellowOnline1, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) hizmetleri sağlamaktan sorumlu bir şirket olan Twilio’nun API’lerinin kötüye kullanılması nedeniyle bir tedarik zinciri ihlali yaşandığına inanıyor.

Yesterday, an alleged major @Steam data breach occurred, compromising over 89 million user records (roughly two-thirds of all Steam accounts).

These datasets are being sold for over $5,000 on what appears to be a site akin to Mipped.

Mipped alongside their sister sites is a…

— Mellow_Online1 (@MellowOnline1) May 11, 2025