2023 GDC Ödülleri finalist oyunları açıklandı

Oyun Geliştiricilerinin Seçimi Ödülleri (Game Developers Choice Awards) her yıl Game Developers Conference tarafından seçkin oyun geliştiricileri ve oyunlar için düzenlenen oyun etkinliği olarak biliniyor. İlk defa 2001 yılında gerçekleştirilen organizasyon, Game Developer adlı internet sitesinin editörleri tarafından yapılan oylamalar sonucunda şekilleniyor. Etkinliğin bu yılki ayağı olan 2023 GDC Ödülleri için ise geri sayım başlamış durumda.

Her sene, bir önceki takvim yılında piyasaya sürülen video oyunlarını bir araya getiren etkinlikte yükseltmeler, genişletmeler ve görev paketleri yer almazken; toplamda dokuz farklı kategori altında birbirinden iddialı yapımlar boy gösteriyor. Geçtiğimiz yıl ödül Inscryption’a giderken; önceki yıllarda ise Hades, God of War, The Legends of Zelda: Breath of the Wild ve Overwatch gibi popüler yapımlar ödüle layık görülmüştü. Bu yılın adayları ise nihayet belli oldu.

2023 GDC Ödülleri için kısa bir süre kaldı. Yayınlanan aday listesinde Elden Ring’in bir ödül daha kazanması ve adını tarihe altın harflerle kazıması oldukça muhtemel gözüküyor. Bilindiği üzere yapım şimdiye kadar halihazırda 394 ödül kazanmış durumda. Her yeni yarışmada ise ödüllerinin arasına yenilerini daha eklemeyi sürdürüyor. Listedeki diğer iddialı isimler ise God of War Ragnarok, Immortality, Petiment, Tunic ve Stray oluyor. Altı oyun da ‘Yılın Oyunu’ dalında aday gösteriliyor.

Geçen yıldan bu yana pek fazla ödül alamamasına rağmen Stray, etkinliğin en iddialı oyunları arasında gösteriliyor. Oyun, organizasyonda yer alan dokuz kategoriden altısında aday gösterilmiş durumda. Popüler yapımın yalnızca En İyi Anlatım, Sosyal Etki Ödülü ve En İyi Teknoloji dallarında aday gösterilmediği biliniyor. En İyi Oyun dahil olmak üzere diğer kategorilerde ise iddiasını koruyor.

2023 GDC Ödülleri aday listesi

Game Developers Choice Awards internet sitesi üzerinden 2023 GDC Ödülleri adayları açıklandı. 9 dalda duyurulan aday listesi şu şekilde oldu:

Yılın oyunu:

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Immortality

Pentiment

Stray

Tunic

En iyi teknoloji:

A Plague Tale: Requiem

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

En iyi görsel efektler:

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Horizon: Forbidden West

Pentiment

Stray

İnovasyon ödülü:

Elden Ring

Immortality

Neon White

Pentiment

Stray

En iyi anlatı:

God of War Ragnarok

I Was a Teenage Exocolonist

Immortality

Pentiment

Return to Monkey Island

Sosyal etki ödülü:

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling – Extinction Is Forever

I Was A Teenage Exocolonist

OlliOlli World

We Are OFK

En iyi çıkış yapan oyun:

Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

En iyi tasarım:

Elden Ring

Marvel Snap

Neon White

Stray

Tunic

En iyi ses:

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Metal: Hellsinger

Stray

2023 GDC Ödülleri kazananları 22 Mart 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. 9 dalda yılın en iyi oyunları, sahiplerini bulacak.