Stray oyunu Xbox’a geliyor

Geçen yılın Temmuz ayında piyasaya çıkan BlueTwelve Studio imzalı Stray oyunu kısa süre içinde adeta bir fenomen haline geldi. Annapurna Interactive imzasıyla yayınlanan bulmaca ve macera türündeki oyun, kullanıcılara robotların, makinelerin ve virüslerin hayat sürdüğü duvarlar ile çevrilen bir kente düşen ve B-12 adı verilen bir drone arkadaşının yardımıyla yüzeye geri dönmek adına yolculuğa çıkan bir sokak kedisinin heyecan verici maceralarını konu alıyor.

Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilen yapım bilindiği üzere ilk olarak PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC platformlarında yayınlanmıştı. Şimdi ise sevilen oyunun Xbox platformuna çok yakında geleceği öğrenildi. Annapurna Incerative, merakla beklenen çıkış tarihi ile beraber oyunla alakalı yeni bir fragman videosu da yayınladı.

Stray oyunu için Xbox çıkış tarihi belli oldu

Stray’in Xbox konsollara geleceği tarih belli oldu. Heyecanla beklenen yapım, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına 10 Ağustos tarihinde gelecek. Annapurna Interactive, çıkış tarihi duyurusuyla beraber oyun için yeni bir resmi fragman videosu da paylaştı. Yayınlanan videoda, maceranın kahramanı olarak karşımıza çıkan kedi, pençelerini kullanarak bir Xbox kolunu yere düşürüyor ve televizyonda Xbox’ın logosu beliriyor. O fragmanı aşağıdan seyredebilirsiniz:

Şirketin paylaşmış olduğu yeni fragman videosu, aynı zamanda Stray’in kıyamet sonrası bir dünyayı keşfetmeye dayalı oynanışı hakkında da bilgi sağlıyor. Oyuncular bir kedinin benzersiz yeteneklerini kullanarak engellerin üzerinden atlayabilecek, dar koridorlardan gizli bir şekilde geçebilecek ve aynı zamanda ortadan kaybolmuş gibi görünen bir insanlığı temsil eden robotik varlıklar ile etkileşim kurabilecek.

Temmuz 2022’de piyasaya çıkan Stray oyunu ilk yayınlandığı dönem eleştirmenler ve oyunculardan tam not almayı başarmıştı. Metacritic platformunda hem PC hem de PlayStation 5 cihazlarında ortalama 80’in üzerinde bir puana sahip oldu.

Stray, Steam platformunda indirime girdi

PC platformunda yoğun bir ilgi ile oynanan Stray’in Steam fiyatı düştü. 13 Temmuz tarihine kadar oyun, yüzde 25’lik bir indirimle birlikte 225 TL yerine 168,75 TL’den listeleniyor. Öte yandan oyunun Soundtract Edition paketi 310 TL yerine yüzde 28 indirimle 223,20 TL’ye düştü. Annapurna Interactive Collection paketiyse yüzde 58 indirimle 4 bin 102 TL’den 1.710,75 TL’ye düştü.

Kaçırılmayacak bu fırsattan faydalanmak ve oyunu satın almak istiyorsanız, Stray’in PC için sistem gereksinimleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-2550K veya AMD FX-8350

Intel Core i5-2550K veya AMD FX-8350 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri