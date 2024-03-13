108 MP kameralı POCO X6 Neo tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

POCO X6 serisinin yeni üyesi resmen duyuruldu. Serinin üçüncü modeli olarak lanse edilen POCO X6 Neo cihazı piyasaya çıktı. Ocak ayında raflara gelmeye başlayan POCO X6 ve X6 Pro‘nun daha uygun fiyatlı bir alternatifi olarak gelen seçenek, şimdiden büyük bir ilgi toplamayı başardı.

Gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapan yeni POCO telefonu, esas olarak geçen yılın Kasım ayında Çin pazarında piyasaya çıkan Redmi Note 13R Pro cihazının küresel pazara yönelik yeniden markalanmış bir sürümü olarak geliyor. 108 MP ana kameraya sahip cihaz, mobil fotoğrafçılar için beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

POCO X6 Neo özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6080

MediaTek Dimensity 6080 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kameraıs: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, kızılötesi ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, kızılötesi ve USB-C Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

175 gram ağırlığa sahip olan yeni POCO modeli 6,67 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisine sahip olan modelde 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi, 394 PPI piksel yoğunluğu, 120 Hz yenileme hızı, 1.920 Hz PWM ve 1.000 nit tepe parlaklık desteği yer alıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6080 yonga setinden güç alan POCO X6 Neo, 12 GB’a kadar LPDDR4X RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 dahili depolama alanı taşıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan MIUI 14 kullanıcı arayüzüyle işlev gösteren model, iki büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi garantisiyle çıkıyor.

108 MP ana kameraya sahip olan cihaz 3x zoom desteği yer alıyor. 2 MP derinlik sensörüyle birlikte çift kamera modülü tamamlanıyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP’lik bir selfie kamerası sunuluyor. Alt tarafta bir adet hoparlör taşıyan modelde 33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesinden yararlanılıyor.

POCO X6 Neo fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında raflara gelmeye başlayan POCO X6 Neo’nun fiyatı belli oldu. Siyah, mavi ve turuncu renk seçeneklerine sahip olan model 19 bin 999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 7 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.