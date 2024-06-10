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    108 MP kameralı POCO M6 4G çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

    108 MP ana kameraya sahip olan uygun fiyatlı telefon modeli POCO M6 4G piyasaya çıktı. Cihazın özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı.
    POCO M6 4G
    Görsel: POCO

    Xiaomi’nin yeni performans canavarı telefonu nihayet karşımıza çıktı. Normal şartlarda yarın piyasaya sürülmesi beklenen POCO M6 4G modeli sürpriz bir şekilde bugün şirketin resmi internet sitesinde boy göstermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda 5G sürümü yayınlanan ürünün 4G versiyonuyla ilgili merak edilen neredeyse tüm ayrıntılar bu sayede netlik kazandı.

    Xiaomi’nin alt markası POCO tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeli uygun fiyatlı bir yapıya sahip. 4G bağlantı desteğini bünyesinde taşıyan modelin öne çıkan özellikleri arasında 108 MP’lik etkileyici ana kamera ve fiyat-performans odaklı bir deneyim sağlayan Helio G91 Ultra işlemcisi karşımıza çıkıyor. İşte POCO M6 5G’nin tüm detayları…

    POCO M6 4G özellikleri

    • Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,79 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Helio G91 Ultra
    • RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği
    • Selfie kamerası: 13 MP ön kamera
    • Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü
    • Bağlantı: Çift SIM bağlantısı, 4G, Bluetooth 5.4, çift bantlı Wi-Fi, NFC, kızılötesi ve GPS
    • Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 5.030 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü
    POCO M6 4G
    Görsel: POCO

    168,6 x 76,28 x 8,3 milimetre boyutunda ve 205 gram ağırlığında olan yeni POCO modeli 6,79 inç IPS LCD ekran sunuyor. 2460×1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesiyle gelen model, 90 Hz yenileme hızıyla ideal bir akıcılık yaratıyor. Öte yandan telefonun yan tarafında, güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

    POCO M6 4G modeli 6-8 GB RAM ve 128-256 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle eşleştiriliyor. Fiyatına göre iddialı bir performansa ev sahipliği yapan modelde MediaTek tarafından tasarlanan Helio G91 Ultra yonga seti bulunuyor. Pil ömrü konusunda da beklentileri karşılayan model, 33 watt hızlı şarj desteğiyle gelen 5.030 mAh pil kapasitesi taşıyor.

    POCO M6 4G
    Görsel: POCO

    Mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle de kendi segmentine göre başarılı bir çizgi oturtan yeni POCO telefonu arka tarafta 108 MP Samsung ISOCELL HM6 ana kamerayla karşımıza çıkıyor. Çift kamera setinde ayrıca 2 MP’lik bir derinlik sensörü yer alıyor. Telefonun ön tarafındaysa 13 MP kalitesinde bir selfie kamerası barındırılıyor. Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS arayüzüyle çalışan modelde ayrıca çift SIM kart girişi, 4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.4, çift bantlı Wi-Fi, NFC, kızılötesi ve GPS özellikleri sunuluyor.

    POCO M6 4G fiyatı

    POCO’nun resmi internet sitesinde listelenmeye başlayan POCO M6 4G’nin fiyatı belli oldu. 129 dolardan başlayan fiyatlarla alıcılara hitap eden akıllı telefon, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 4 bin TL’ye tekabül ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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