Bütçe dostu POCO M6 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi uygun fiyatlı yeni telefonu ile karşımıza çıktı. Şirket, Hindistan pazarında yeni POCO M6 5G modelini rekabetçi fiyatıyla piyasaya sundu. M6 Pro’nun 5G bağlantı desteğine sahip olan bu model, bütçe dostu rakamlardan alıcılara hitap ederek güçlü bir performansa ev sahipliği yapacak.

POCO’nun yeni telefonu fiyatına göre iddialı özelliklere sahip. Şimdilik Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı belli olmayan cihaz, 90 Hz yenileme hızı ve MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100 Plus çipi gibi öne çıkan özellikleri bir araya getiriyor.

POCO M6 5G özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus

MediaTek Dimensity 6100 Plus RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB eMMC 5.1 dahili bellek

128 GB ve 256 GB eMMC 5.1 dahili bellek Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana lens ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana lens ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, ses girişi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, ses girişi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 18 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

18 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan 6,74 inç IPS LCD ekranla gelen yeni POCO telefonu 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerini 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı opsiyonlarıyla birleştiriyor. Buna ek olarak daha fazla depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için ise microSD kart aracılığıyla hafıza genişletme imkanı sağlanıyor.

MediaTek’in bu yıl piyasaya duyurduğu Dimensity 6100 Plus çipinden güç alan akıllı telefon, 8 çekirdekli 2x 2,2 GHz Arm Cortex-A76 ve 6x 2,0 GHz Arm Cortex-A55 CPU ve Arm Mali-G67 grafik kartına ev sahipliği yapıyor. Daha önce bu işlemciye sahip telefonlar arasında Redmi Note 12 Pro, Realme GT Neo 3T, Vivo T1x Pro, OPPO Reno 8 Lite ve Honor 70 Lite gibi modeller karşımıza çıkıyor.

50 MP ana kameraya sahip olan cihazda 2 MP derinlik sensörü taşınıyor. Ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Çift SIM 5G bağlantı desteğiyle gelen cihazda ayrıca çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, kulaklık bağlantı noktası ve USB-C desteklerine de yer veriliyor. 5.000 mAh pil kapasiteli telefonda 18 watt hızlı şarja izin veriliyor.

POCO M6 5G fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan POCO M6 5G, 10 bin 499 rupi fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 3 bin 500 TL’ye tekabül ediyor. Ancak cihazın resmi Türkiye satış fiyatının henüz açıklanmadığını hatırlatmakta yarar var.