10-14 Şubat tarihleri arasında piyasaya sürülmesi beklenen oyunları sizler için bir araya getirdik.

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC platformlarında yayınlanacak haftanın oyunlarını sıraladık.

Haftanın öne çıkan oyunlarından bir tanesi 11 Şubat'ta yayınlanacak Sid Meier's Civilization VII olacak.

Bugün yepyeni bir hafta “merhaba” derken, 10-14 Şubat tarihleri ​​arasında çıkacak oyunlar listesini sizler için bir araya getirdik. Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC platformlarında yayınlanacak çok beklenen ve nispeten daha az bilinen oyunlar da dahil olmak üzere tüm yapımları sıraladık.

Bu haftanın en önemli oyun lansmanlarından bir tanesi Sid Meier’s Civilization VII‘nin PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch ve PC için Epic Games Store ile Steam’e gelişi olacak. Merakla beklenen oyun 11 Şubat’ta piyasaya sürülecek. Fakat oyunun Deluxe ve Founders Edition versiyonlarını satın alanlar için şimdiden oyuna erişilebilir.

Bu hafta gelecek diğer oyunlar arasında The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II, Tomb Raider IV-V-VI Remastered ve Guns of Fury gibi yapımlar yer alıyor. Aşağıdan bu hafta piyasaya çıkacak tüm oyunlara ve bunların hangi platformlarda mevcut olacağına daha detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz.

Bu hafta hangi oyunlar yayınlanacak?

10-14 Şubat tarihleri arasında piyasaya çıkacak tüm oyunlar ve yayınlanacakları platformlar şu şekilde olacak:

10 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

Reality Break (PC)

Astronomics (PC)

Museum No.9 (PC)

Mayhemers (PC)

11 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

Sid Meier’s Civilization VII (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

The Executive – Movie Industry Tycoon (PC)

SteamDolls – Order Of Chaos (PC)

12 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

Legacy: Steel & Sorcery (PC)

JUMP KING QUEST (PC)

Urban Myth Dissolution Center (PC)

13 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

Guns of Fury (PC)

Dawnfolk (PC)

Slime Heroes (PC)

14 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II (PS4, PS5, Switch, PC)

Tomb Raider IV-V-VI Remastered (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

Afterlove EP (Xbox Series, PS5, PC)

