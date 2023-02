Yüzüklerin Efendisi serisi yeni filmlerle devam edecek

Tüm zamanların en iyi film serileri arasında kabul edilen Yüzüklerin Efendisi efsanesi, üçlemeye ek olarak yeni filmlerle sinema perdelerine dönecek. Warner Bros. ve New Line, JRR Tolkien tarafından yaratılan fantastik evrenin haklarına sahip olan Embracer Group AB ile önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni uyarlamalar üretmek için anlaşmaya vardı. Hayata geçirilecek olan fikir, izleyicinin diziye olan ilgisini canlı tutmak ve Orta Dünya’nın hikayelerini farklı şekillerde keşfetmek üzerine olacak.

Yüzüklerin Efendisi serisi genişleyecek

Seriyi devam ettirecek olan yeni filmler hakkında mevcut bilgiler epey kısıtlıyken, muhtemelen karşımıza çıkacak yapımların Peter Jackson filmlerinin yeniden çevrimi olmayacak. Ortaklık duyusu, hissedarlar ve Warner Bros. ile yapılan bir toplantı sırasında gerçekleştirildi. Şirket, Frodo veya Bilbo ile Tek Yüzük destanıyla bağlantılı olmayan Orta Dünya’daki diğer olayları gösterecek bir fikre sahip olduklarını aktardı.

Yüzüklerin Efendisi serisi yeni filmlerle genişleyecek. Pek çok kişiyi heyecanlandıran bu gelişme, yine de serinin hayranlarını pek de şaşırtmış değil. Amazon Prime Video platformundaki The Rings of Power dizisinin başarısı, stüdyoya Tolkien’in evreninin hala yükselişte olduğunu ve hayranların yeni içerikler için can attıklarını gözler önüne seriyor. Dolayısıyla sinemalara olan bu ilgiden yararlanmak, birçok kişiye göre son derece doğal bulunuyor.

Warner Bros.’un film bölümü başkanları Michael de Luca ve Pamela Abdy, hissedarlara hitaben yaptıkları konuşmada, Tolkien’in hayal ettiği bu geniş ve karmaşık evrende, şimdiye kadar yayınlanan ilk üçlemede henüz keşfedilmemiş pek çok unsurun olduğuna dikkat çekiyor. Ekip, bu fırsatı değerlendirmek için heyecan duyduklarını belirtiyor.

Yeni animasyon filmi yolda

Şirket, 2021 yılında duyurulan ve şimdiden Yüzüklerin Efendisi serisi ile bağlantılı hikayeleri genişletme çabasının bir parçası olan The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim animasyonu üzerinde bu felsefeyle çalışmak istiyor. Frodo destanının öncesini anlatan çizgi film, İki Kule’deki olaylardan 183 yıl önce geçecek. Ayrıca Rohan ordusu ile efsanevi Kral Miğfer Balyozel’e odaklanacak. Fakat yeni filmler gibi animasyon projesinin de henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman çıkacak?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi için ikinci sezon onayı çoktan verildi. Prodüksiyon aşamasına geçilen filmde oyuncular ve ekip, yeni sezon için Ekim 2020’de bir araya geldi. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, heyecan uyandıran sezonun karşımıza çıkacağı tarih epey uzun olabilir.

Güç Yüzükleri’nin 1. sezonu için harcanan çekim süresi 18 aydı. Bu kısmen Covid-19 salgınından kaynaklansa da çekimlerin de epey uzun sürdüğü açık görünüyor. Amazon Studios Başkanı Jennifer Salke, Veriety’e yaptığı açıklamada sezonlar arasında mümkün olan en kısa süreyi istediklerini belirtmişti. Fakat çıtayı da aynı derece yüksek tutmak istediklerini söyledi.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nin 2. sezon çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da muhtemelen merakla beklenen yeni bölümler en erken 2024 yılının sonbaharında karşımıza gelecek.