YouTube TV uygulaması Netflix benzeri köklü bir tasarım değişikliğine gidiyor

YouTube'un TV uygulaması yeni bir arayüze sahip olacak.

İlerleyen haftalarda gelmesi beklenen tasarım değişikliği köklü bazı yeniliklere ev sahipliği yapacak.

YouTube TV arayüzü yeni tasarımıyla Netflix gibi rakiplerine karşı daha yakın bir rekabet ortaya koyacak.

YouTube, TV uygulamasında büyük bir yenilemeye gitmeye hazırlanıyor. Bu önemli değişiklik, platformu Netflix gibi rakiplerine daha da yaklaştıracak gibi görünüyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yeni arayüz tasarımı, çeşitli yayın hizmetlerindeki ücretli içeriklere doğrudan ana sayfadan ulaşmayı kolaylaştırmayı amaçlayacak. Köklü bir tasarım değişikliğine gidecek olan platform, kullanıcılar için daha işlevsel bir deneyime ev sahipliği yapacak.

YouTube TV yeni arayüzüyle rakiplerine meydan okuyacak

YouTube uygulamasının mevcut sürümü, 2022 yılında tanıtılan Primetime Channels özelliği aracılığıyla Paramount Plus, Max ve Crunchyroll gibi platformlardaki dizileri ve filmleri keşfetmenize olanak tanıyor. Bu özellik, kullanıcıların YouTube üzerinden doğrudan üçüncü taraf hizmetleri seçip abone olabildikleri ve platformun yapılan işlemlerden bir yüzde aldığı Amazon Prime Video’da gördüğümüz özelliğe benzer şekilde çalışıyor.

Bu noktada küçük bir hatırlatma yaparak devam etmekte fayda var. YouTube ve Amazon Prime Video’nun bu ilgi çekici özelliği şu anda maalesef Türkiye’de kullanıcılara sunulmadı. Söz konusu özellik şimdilik yalnızca belirli ülkelerle kısıtlı durumda.

Konuya dönecek olursak, ücretli içeriklere erişim uygulamanın “Filmler ve TV” sekmesiyle sınırlı olduğundan dolayı kullanıcıların yeni içerikleri keşfetmesi zorlaşıyor. TechRadar’ın haberine göre YouTube ücretli içerikleri platformun ana sayfasına entegre etmekte zorluk çektiği için Primetime özelliğine yeni hizmetler eklemeyi bıraktı.

YouTube bu sorunları çözmek için ücretli abonelikleri doğrudan uygulamanın ana sayfasına yerleştirmeyi planlıyor. Bu yeni yaklaşım, yalnızca ücretli içerikleri keşfetmeyi kolaylaştırmakla kalmayacak. Aynı zamanda içerik oluşturuculara videolarını sezonlara göre düzenleme olanağı da verecek.

Bazı kanallarda deneme aşamasında olan bu yeni özellik, içerik kullanımını daha akıcı ve düzenli hale getirecek. Ayrıca platform, program önizlemelerinin otomatik olarak oynatılmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

Merakla beklenen yeni YouTube TV uygulamasının nasıl görüneceği şu anda belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki haftalarda geleceği tahmin edilen köklü tasarım değişikliği şimdiden kullanıcılar için büyük heyecan yarattı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.