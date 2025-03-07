Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya Tasarım

    YouTube TV uygulaması Netflix benzeri köklü bir tasarım değişikliğine gidiyor

    YouTube TV uygulaması köklü bir tasarım değişikliğiyle karşımıza çıkacak. Platform bu yeniliklerle Netflix gibi rakiplerine meydan okuyacak.
    YouTube TV
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • YouTube'un TV uygulaması yeni bir arayüze sahip olacak.
    • İlerleyen haftalarda gelmesi beklenen tasarım değişikliği köklü bazı yeniliklere ev sahipliği yapacak.
    • YouTube TV arayüzü yeni tasarımıyla Netflix gibi rakiplerine karşı daha yakın bir rekabet ortaya koyacak.

    YouTube, TV uygulamasında büyük bir yenilemeye gitmeye hazırlanıyor. Bu önemli değişiklik, platformu Netflix gibi rakiplerine daha da yaklaştıracak gibi görünüyor.

    Ortaya çıkan son raporlara göre önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yeni arayüz tasarımı, çeşitli yayın hizmetlerindeki ücretli içeriklere doğrudan ana sayfadan ulaşmayı kolaylaştırmayı amaçlayacak. Köklü bir tasarım değişikliğine gidecek olan platform, kullanıcılar için daha işlevsel bir deneyime ev sahipliği yapacak.

    YouTube TV yeni arayüzüyle rakiplerine meydan okuyacak

    YouTube uygulamasının mevcut sürümü, 2022 yılında tanıtılan Primetime Channels özelliği aracılığıyla Paramount Plus, Max ve Crunchyroll gibi platformlardaki dizileri ve filmleri keşfetmenize olanak tanıyor. Bu özellik, kullanıcıların YouTube üzerinden doğrudan üçüncü taraf hizmetleri seçip abone olabildikleri ve platformun yapılan işlemlerden bir yüzde aldığı Amazon Prime Video’da gördüğümüz özelliğe benzer şekilde çalışıyor.

    Bu noktada küçük bir hatırlatma yaparak devam etmekte fayda var. YouTube ve Amazon Prime Video’nun bu ilgi çekici özelliği şu anda maalesef Türkiye’de kullanıcılara sunulmadı. Söz konusu özellik şimdilik yalnızca belirli ülkelerle kısıtlı durumda.

    YouTube

    Konuya dönecek olursak, ücretli içeriklere erişim uygulamanın “Filmler ve TV” sekmesiyle sınırlı olduğundan dolayı kullanıcıların yeni içerikleri keşfetmesi zorlaşıyor. TechRadar’ın haberine göre YouTube ücretli içerikleri platformun ana sayfasına entegre etmekte zorluk çektiği için Primetime özelliğine yeni hizmetler eklemeyi bıraktı.

    YouTube bu sorunları çözmek için ücretli abonelikleri doğrudan uygulamanın ana sayfasına yerleştirmeyi planlıyor. Bu yeni yaklaşım, yalnızca ücretli içerikleri keşfetmeyi kolaylaştırmakla kalmayacak. Aynı zamanda içerik oluşturuculara videolarını sezonlara göre düzenleme olanağı da verecek.

    Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2025 (Dünya geneli)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2025 (Dünya geneli)

    Bazı kanallarda deneme aşamasında olan bu yeni özellik, içerik kullanımını daha akıcı ve düzenli hale getirecek. Ayrıca platform, program önizlemelerinin otomatik olarak oynatılmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

    Merakla beklenen yeni YouTube TV uygulamasının nasıl görüneceği şu anda belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki haftalarda geleceği tahmin edilen köklü tasarım değişikliği şimdiden kullanıcılar için büyük heyecan yarattı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.