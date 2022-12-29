YouTube Türkiye, 2022 yılı trendlerini açıkladı

Popüler video izleme platformu YouTube her yıl düzenli olarak seneye damgasını vuran içerikleri ve yayıncıları hayranları ile paylaşıyor. 2022 yılında da geleneğini devam ettiren YouTube Türkiye, yılın en çok ses getiren isimlerini resmen açıkladı.

Google çatısı altında faaliyet gösteren sevilen içerik platformu YouTube, 2022 trendlerini aralık ayının başlarında yayınlamaya başlamıştı. Pek çok ülkeden öne çıkan isimler raporda karşımıza çıkarken; ülkemize yönelik özelleştirilmiş bir trend listesi paylaşılmamıştı. Bu durum akıllara, şirketin bu yıl Türkiye için bir rapor sunmayacağını getirmişti. Ancak nihayet sevindiren haber geldi. 2022’nin en popüler videoları ve içerik üreticileri belli oldu.

YouTube Türkiye, 2022’nin trend videolarını duyurdu

YouTube’un resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı sayfaya göre 2022 yılı trend videoları belli oldu. YouTube Türkiye kullanıcıları için zirvede popüler içerik üreticisi Ruhi Çenet yer alırken; ikinci sırada Enis Batur karşımıza çıktı. Tozluyaka, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Yalı Çapkını ve Kardeşlerim gibi popüler televizyon dizilerinin tam bölümleri de listeye girerken; BaBaLa TV’nin siyaset programı Mevzular Açık Mikrofon da listeyi altıncı sıradan yakalayarak tablodaki tek politik içerik olarak dikkatleri üzerine çekti.

Ruhi Çenet – Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi Enes Batur – Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası Tozluyaka 1. Bölüm Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm Duy Beni 1. Bölüm BaBaLa TV – Mevzular Açık Mikrofon | HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali Yalı Çapkını 1. Bölüm Konuşanlar – Konuşanlar | Yaz Shot Extra Show Ana Haber – Çocuk sesli adam

YouTube Türkiye 2022 trend listesinde, yılın en popüler içerik üreticileri de duyuruldu. 2,27 milyon aboneye sahip olan ‘Hasanmucci’ listede liderlik konumunda yer aldı. İlk üçe giren diğer isimler ise ‘Noluyo Ya?’ ve ‘netd müzik’ kanalları oldu. İlk on basamakta boy gösteren kanallar ise şu şekilde sıralandı:

Hasanmucci Noluyo Ya? netd müzik Evrim Ağacı Ali Sürücü Murat Soner BoraLo Orkun Işıtmak BaBaLa TV uberkuloz

2022 yılında en iyi çıkış yapan kanalları duyuran YouTube Türkiye platformu, ilk sırada yine Hasanmucci kanalına yer verdi. Ali Sürücü, BoraLo ve uberkuloz gibi kanallar da ilk üç basamakta kendine yer bulmayı başardı. Diğer popüler kanallar ise şunlar oldu:

Hasanmucci Ali Sürücü BoraLo uberkuloz Taha Erdoğan ÜNAL TURAN Mertlia Yaspe Ahmet Can Dündar Mert Sarıc

YouTube Türkiye’nin 2022 yılı trendlerini detaylı bir şekilde incelemek için platformun resmi internet sayfasını ziyaret ederek tüm ayrıntılara göz atabilirsiniz.