YouTube, TikTok rakibi Shorts için yeni gelir programını duyurdu

Popüler video platformu YouTube, TikTok’a rakip olarak çıkartılan YouTube Shorts için yeni İş Ortaklığı Programı’nı duyurdu. Bu da YouTube’da içerik üretenlerin artık YouTube Shorts içerikleri üzerinden para kazanabileceği anlamına geliyor.

TikTok ile rekabet amacıyla ilk olarak 2020’de kullanıma sunulan YouTube Shorts, TikTok gibi dikey formatta kısa videoların olduğu bir platform olarak varlığını sürdürüyor. YouTube ise TikTok’un elindeki içerik üreticileri kendi platformuna çekmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Son olarak duyurduğu yenilik ise YouTube Shorts videoları üzerinden gelir elde etme imkanı olarak karşımıza çıkıyor.

İlk olarak 2021 yılında YouTube Shorts üreticileri için 100 milyon dolarlık bir fon ayırdığını ve bu fonu içerik üreticileri ile paylaşacağını duyuran Google, şimdi YouTube Shorts videolarını kendi YouTube İş Ortaklığı Programı’na (YouTube Partnership Program, YPP) dahil ettiğini açıklamış durumda.

Başvuruların 2023’un başlarında açılacağı yeni programa, gerekli kriterlere sahip olan içerik üreticileri kabul edilecek. Bu kriterler arasında ise en az 1000 takipçiye sahip olmak ve son 90 gün içerisinde 10 milyon izlenme sayısına sahip olmak var.

YPP’ye dahil olan içerik üreticileri, abonelerden fon toplama özelliği “Super Thanks” (şu anda beta aşamasında) gibi birçok gelir elde etme seçeneğine sahip olacak. YouTube Shorts videoları arasında gösterilen reklamlardan elde edilen gelirin paylaşımı da buna dahil olacak.

İçerik üreticileri %45 pay alacak

YouTube’un açıklamasına göre bu gelir paylaşımı ise aylık gelir havuzu mantığında işleyecek. Yani YouTube Shorts için içerik üretenler, görüntüleme sayılarına göre ay içerisinde reklamdan elde edilen toplam gelirden %45 pay alacak. YouTube’un normal videoları için bu oranın %55 olduğunu da belirtmekte fayda var.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada sabit bir kaynak üzerinden yapmak yerine, gelir paylaşımı ile içerik üreticilere daha fazla kazanç ve daha fazla gelir elde etme seçeneği sunulduğu da vurgulanıyor. Buna göre hem içerik üretici ekonomisi canlanacak, hem de sağlanan gelirler platformun büyümesine bağlı olacak.

Son üç yıl içerisinde içerik üreticileri, sanatçılar ve medya şirketlerine 50 milyar dolardan fazla ödeme yapıldığı belirtilirken, bundan sonra gelir pastasından herkesin faydalanacağı ifade ediliyor. Programa dahil olanlar ayrıca abonelikler, Super Chat, Super Thanks, Super Stickers gibi ek araçlara erişim sağlayabilecekler.

Son olarak içerik üreticilerinin videolara daha kolay müzik ekleyebilecekleri yeni bir sayfanın da kullanıma sunulacağını belirtmek gerekiyor. Kullanıcılar artık normal videoları için YouTube Studio içinde yer alan yeni Creator Music sayfasında yer alan tonlarca müziği kullanabilecekler. Şimdilik beta olarak sadece ABD’de kullanıma sunulan yeni müzik kütüphanesinin diğer ülkelere de önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.