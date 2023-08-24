YouTube, Shazam benzeri bir şarkı bulma özelliğini test ediyor

Dünyanın en büyük video içerik platformlarından biri olan YouTube, milyonlarca hatta belki de milyarlarca şarkı arşivine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık olarak 18 yaşında olan platform, hem Türkiye merkezli hem de dünyaca ünlü binlerce sanatçı veya müzik şirketleri tarafından paylaşılan şarkı kliplerini bünyesinde barındırıyor.

Kullanıcılar da doğal olarak bunca geniş bir arşivin arasından bazen aradığı şarkıları bulmakta zorlanabiliyorlar. Özellikle resmi sanatçı kliplerinin haricinde, hayranlar tarafından oluşturulan videolarda kullanılan şarkıların genellikle ismi belirtilmediği için, onun ne olduğunu saatlerce aramak zorunda kalabiliyorlar. Şarkıyı dinleyerek saniyeler içinde bulan Shazam gibi uygulamalar olsa da, YouTube’dan bu süreci daha da kolaylaştıracak bir hamle geldi.

YouTube şarkı bulma özelliğini test ediyor

Google tarafından yayınlanan resmi duyuruya göre, kullanıcılar artık mırıldanarak veya çalan bir şarkıyı uygulamaya dinleterek direkt olarak YouTube üzerinde arama yapabilecekler. Bu özellikle ilgili yapılan deneyler hakkında bilgi verilen açıklamaya göre, kullanıcılar YouTube’un klasik sesli arama özelliğinden yeni şarkı arama özelliğine mikrofon simgesine basılı tutarak geçiş yapabilecekler.

Kafanızda dolanan ama ismini bilmediğiniz herhangi bir şarkıyı, hatırlayabildiğiniz kadarıyla birkaç kelime ile de olsa 3 saniye veya daha uzun süreyle mırıldandıktan sonra, sistem şarkıyı YouTube’un geniş veritabanında arıyor ve bulabilirse sizi ilgili resmi müzik içerikleri, hayranlar tarafından oluşturulan videolar ve hatta aradığınız şarkıyı içeren “Shorts” içeriklerine otomatik olarak yönlendiriyor.

Eğer şarkı elinizde varsa, yani YouTube’un uygulamasına dinletebiliyorsanız, bu yöntemle de ismini ve kim tarafından söylendiğini bulabileceksiniz. Şirket tarafından paylaşılan açıklamada, müziği aramak için illa mırıldanmanın zorunlu olmadığı bilgisi paylaşıldı. Tıpkı Shazam’da olduğu gibi harici bir kaynaktan dinleterek de istediğiniz şarkıyı bulabileceksiniz.

Google konuyla ilgili olarak paylaştığı açıklamada, yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu:

Şu anda çalan bir şarkıyı mırıldanarak veya kaydederek YouTube’da arama yapma özelliğini deniyoruz. Eğer test sürecimize dahil edildiyseniz, YouTube sesli aramadan yeni şarkı arama özelliğine geçiş yapabilir ve aradığınız şarkıyı 3 saniye veya daha fazla süreyle mırıldanarak veya kaydederek tanımlayabilirsiniz. Şarkı tanımlandığında, YouTube uygulamasında ilgili resmi müzik içerikleri, kullanıcı tarafından oluşturulan videolar ve/veya aranan şarkıyı içeren Shorts içerikleri size gönderilecektir.

YouTube, şarkı bulma özelliğini şu anda Android akıllı telefon kullanıcılarına kademeli olarak sunmaya başladığını duyurdu. Ancak henüz test süreci tamamlanmadığı için, sizin telefonunuzda aktif edilmemiş olabilir. Bunu anlamak için, YouTube’un mobil uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki arama simgesine dokunun. Ardından mikrofon simgesine tıklayın.

Eğer özellik telefonunuzda kullanıma açılmışsa, bu kısımda görebileceksiniz. Öte tarafta YouTube’un önümüzdeki haftalarda iPhone kullanıcılarını da test sürecine dahil etmesi bekleniyor. Ancak, şarkı bulma işlevinin beta sürecinden çıkacağı tarih ise belirsizliğini koruyor.

Bu içeriğimize de göz atmak isteyebilirsiniz: Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi?