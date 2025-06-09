YouTube Music yeni bir reklam formülünü test ediyor

YouTube Music yeni bir reklam formülü üzerinde çalışıyor.

Ortaya çıkan raporlara göre platform, kullanıcıların karşısına banner reklamlar çıkarmayı planlıyor.

Bu sayede uygulama, kullanıcıları daha az rahatsız ederek yeni bir gelir yöntemi oluşturacak.

YouTube Music, Premium kullanıcılar ile ücretsiz modelin destekçileri arasında bölünmüş geniş bir kitleye sahip ses akışı pazarında önde gelen seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Ücretsiz sürüm ise milyonlarca şarkıya ve podcast’e erişim için kabul edilen bir uzlaşma olan reklam kesintileriyle finanse ediliyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre ufukta büyük bir değişiklik görünüyor. Popüler müzik platformu, ana arayüzü değiştiren bir ek olan oynatma ekranı içinde sabit bir reklam afişini test etmeye başladı. Çok yakında bu testlerin daha da hızlandırılacağı ve nihayetinde genel kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.

YouTube Music’e banner reklamlar geliyor

Reddit’te ortaya çıkan bir görüntü, YouTube Music platformuna gelecek yeni reklam stratejisini gözler önüne seriyor. Aşağıdaki görüntüden söz konusu yeniliğin nasıl görüneceğini inceleyebilirsiniz:

Yayınlanan ekran görüntüsü, albüm kapağının hemen altında, şarkı başlığının üstünde konumlandırılmış statik bir reklamı gösteriyor. Bu yeni kutu, “Sponsorlu” ifadesi, ortağın sitesine bir bağlantı ve kullanıcı için bir harekete geçirici mesaj gibi bir sponsorluğun standart öğelerini barındırıyor.

YouTube Music’in ücretsiz sürümünde reklamlar artık şarkılar arasında bazen bir dinleme seansı başlattığınızda tetiklenen video noktaları biçimini alıyor. Buna belirli parçalar için müzik videolarının otomatik olarak oynatılması da ekleniyor.

Yalnızca ses modunu seçmek, format değiştirme için Premium aboneliğinin tanıtımını tetikliyor. Bu hamle, podcast’leri dinlemekten tasarruf sağlayan bir sınırlama olarak karşımıza çıkıyor.

Oynatma ekranı gibi merkezi bir ekrana kalıcı bir afişin eklenmesi kullanıcı deneyiminin algısını değiştirebilir. Birçok kişi için müzik kişisel bir alanı temsil eder ve sürekli bir görsel istila, yalnızca geçici kesintilere alışkın olan bir kullanıcı topluluğunu bir miktar rahatsız edebilir.

Bu özelliğin sınırlı dağıtımı, Google’ın topluluk üzerindeki etkisini incelediğini gösteriyor. Fakat gelecekte ücretsiz hizmetin standart bir özelliği olarak entegre edilmesi güvenilir bir senaryo gibi görünüyor.

YouTube Premium fiyatları

Sorunsuz bir deneyim ve tüm özelliklere erişim için çözüm abonelik olmaya devam ediyor. YouTube Premium paketi aylık 79,99 TL karşılığında elde edilebiliyor.

Bu plan videolardan reklamların kaldırılması, arka planda oynatma ve çevrimdışı kullanım için içerik indirme olanağı ile tüm YouTube platformuna faydalar sunarak eksiksiz bir multimedya deneyimi sağlıyor.