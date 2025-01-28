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    YouTube Music sadece Android’de 5 milyar indirmeyi geçti

    Spotify rakibi popüler müzik platformu YouTube Music, Google Play Store mağazasında 5 milyar indirme sayısını geride bıraktı.
    YouTube Music
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • YouTube Music, Google Play Store'da 5 milyar indirmeyi geçti.
    • Popüler müzik platformunun bu başarısı, bir süredir Android cihazlarda uygulamanın önceden yüklü olarak gelmesinden kaynaklanıyor.
    • YouTube Music bu önemli başarıyla birlikte, Android'de yalnızca 1 milyar indirilen Spotify'ı gerisinde bırakıyor.

    Popüler müzik platformu YouTube Music piyasaya sürülmesinden neredeyse yedi yıl sonra Google Play Store mağazasında 5 milyar indirme sayısına ulaşarak etkileyici bir dönüm noktasını geride bıraktı. YouTube’un Spotify rakibi hizmeti, yalnızca Android’de olağanüstü sayılar elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

    Android ekosisteminde ulaşılan etkileyici rakamlar sayesinde platform artık bu dönüm noktasına ulaşan seçilmiş bir grubun parçası olmayı başardı. 9to5Google’a göre YouTube Music bu başarıya ulaşan 21. uygulama olarak kayıtlara geçti. Uygulamanın 5 milyar gibi korkunç bir indirme sayısı elde etmesi, aynı zamanda hızla büyüyen Android ekosisteminin başarısını da pekiştirmeye yardımcı oluyor.

    YouTube Music bu başarıya nasıl ulaştı?

    YouTube Music ilk kez 2019 yılının sonunda Google Play Music uygulamasının yerini alarak hayatımıza girdi. Platform o dönemde bu değişikliğe uyum sağlamada yavaş davranan kullanıcılardan çok sayıda eleştiriyle karşılaştı.

    Ancak yine de geçişe belirleyici bir strateji eşlik etti. Uygulama, Android 10’dan bu yana hemen hemen tüm Android cihazlarda “varsayılan müzik çalar” olarak önceden yüklenmiş olarak telefonlara geldi. Bu önemli hamle, özellikle de son yıllarda yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcılar arasında indirme sayısının artmasına ciddi ölçüde yardımcı oldu.

    YouTube Music Google Play Store 5 milyar indirme
    YouTube Music, Google Play Store’da 5 milyar indirmeye ulaştı

    Son yıllarda uygulamanın büyümesine katkıda bulunmuş olabilecek bir diğer faktör de Google Podcasts uygulamasının YouTube Music’e entegre edilmesi olarak biliniyor. Bu adımla birlikte platform artık daha işlevsel bir deneyim sunmaya başladı. Podcast içeriklerinin uygulamaya eklenmesi, yeni kullanıcıların ilgisini çekerek platformun erişim alanını genişletmeye yardımcı oldu.

    Spotify vs YouTube Music: Android ekosisteminde fark açılıyor

    Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, dünyanın en büyük müzik akışı platformu olarak kabul edilen Spotify’ın Google Play Store’da yalnızca 1 milyar indirmesi bulunuyor. Bu anlamda YouTube Music, 5 milyar indirme ile en büyük rakibini geride bırakmayı başarıyor.

    Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi?

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    Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi?

    Fakat yine de YouTube Music uygulamasının 5 milyar kullanıcısının tamamının ücretli abone olmadığını ya da uygulamayı aktif olarak kullanmadığını belirtmekte fayda var. Geçen yıl ortaya çıkan bazı raporlar, reklamsız YouTube Music desteğini de içeren YouTube Premium hizmetinin yaklaşık 100 milyon aboneye sahip olduğunu da ekleyelim.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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