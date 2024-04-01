YouTube Music, Android cihazlarda paylaşım sayfasını yeniliyor

YouTube’un Spotify ve Apple Music rakibi popüler müzik uygulaması YouTube Music her geçen gün daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmaya devam ediyor. Son dönemlerde birçok ilgi çekici özelliği bünyesine dahil eden platform, yakın zaman önce mırıldanarak şarkı tanıma özelliği ile karşımıza çıkmıştı. Şimdiyse şirket, YouTube Music hizmetinin Android sürümünde paylaşma sayfasını yeniden tasarladı.

Yeniden tasarlanan paylaşma sayfasında artık favori şarkılarınızı arkadaşlarınız ya da sevdiklerinizle paylaşırken çok daha basit ve pratik bir deneyime ulaşacaksınız. Oldukça kompakt bir hale gelen bu sayfa, özellikle de tek elle kullanıma yönelik büyük kolaylık sağlıyor.

YouTube Music’in yeni paylaşım sayfası arayüzü geldi

Yenilenen sayfada en çok kullanılan paylaşım seçenekleri sıralanırken, aynı zamanda bağlantı kopyalama ve diğer uygulamalarla paylaşma butonları da dikkat çekiyor. 9to5Google’ın haberine göre düzenlenen arayüz tasarımı, geçtiğimiz günlerde uygulamanın iOS sürümüne gelen güncellemenin hemen ardından karşımıza çıkıyor.

Aşağıdaki görsellerden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere YouTube Music paylaşım sayfasında eskiden tüm uygulamaların ekranı kaplayan uzun bir liste halinde sıralandığı görülüyor. Yeni tasarımda ise bu sayfa daha minimal bir hale getirilerek kullanıcı dostu bir yapıya bürünüyor.

YouTube Music’te gerçekleştirilen bu dikkat çekici tasarım değişikliği, platformun ana YouTube uygulamasına daha benzer bir estetik anlayışın benimsendiğini gösteriyor. Tek elle kullanım konusunda kullanıcılara epey yardımcı olacak bu yenilik, şimdiden kullanıcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

YouTube Music, Spotify ve Apple Music ile rekabet ediyor

İlk defa 2015 yılında kullanıcıların karşısına çıkan YouTube Music platformu her geçen gün büyümeye ve kullanıcı tabanını genişletmeye devam ediyor. Spotify ve Apple Music platformlarına rakip olan bu servis, özellikle de YouTube’u reklamsız kullanma ve çevrimdışı video izleme gibi ayrıcalıkları sayesinde öne çıkmayı başarıyor.

YouTube Premium Türkiye fiyatı şu anda Bireysel paket için ayda 115,99 TL olarak karşımıza çıkıyor. Çok sayıda avantajı bünyesinde barındıran hizmet, aynı zamanda ayda 115,99 TL karşılığında erişebileceğiniz bir Aile paketine sahip. Bu paketten aynı hanede yaşayan 5 aile bireyi yararlanabiliyor.

Peki ya siz YouTube Music platformunun yeni paylaşım sayfası tasarımını nasıl buldunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!

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