YouTube kanser hastalığıyla ilgili yanıltıcı videoları kaldıracak

Çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube, özellikle Covid-19 salgınının yaygın olduğu dönemlerde, Kovid’in varlığını inkar eden ve aşıların insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu öne süren videoları yasaklamıştı. Google çatısı altında faaliyet gösteren platform sağlık alanındaki yanlış bilgilendirmeye karşı attığı adımları genişletti.

YouTube, kanser tedavisi konusunda zararlı veya etkisiz olduğu kanıtlanmış içerikleri kaldırma kararı aldığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, kanserin dünya genelinde ölüm nedenleri arasında önemli bir yere sahip olması ve yanlış bilgilendirmeye açık bir konu olması nedeniyle bu adımı attığını ve sağlık alanındaki yanlış bilgilendirmeye karşı daha etkin bir mücadele başlatmayı planladığını söyledi.

“Sarımsak kansere iyi geliyor” gibi videolar kaldırılacak

YouTube platformunun yeni yaklaşımı çerçevesinde, izleyenleri zararlı olduğu kanıtlanmış kanser tedavilerine teşvik eden içeriklerin yanı sıra, profesyonel tıbbi tedavi arayışından caydıran içerikler de kaldırılacak.

Öte yandan onaylanmış tedavilere alternatif olduğu söylenen ve “kesin bir çözüm olarak sunulan kanıtlanmamış tedavilerin” tanıtımı da engellenecek. Örneğin, “sarımsağın kanseri iyileştirdiği” veya “radyasyon tedavisi yerine C vitamini alın” gibi yanıltıcı iddiaların bulunduğu videolar platformdan kaldırılacak.

Ayrıca YouTube bununla da kalmayıp, sağlık alanındaki güvenilir ve uzman kaynakların içeriklerini öne çıkarmak amacıyla yetkili sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yapacağını açıkladı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde bulunan sağlık kuruluşu Mayo Clinic ile kanserle ilgili yeni ve bilgilendirici video içerikleri üreteceklerini duyurdu. Bu sayede, izleyiciler kendi sağlığı hakkında daha güvenilir ve bilimsel temelli bilgilere ulaşım sağlayabilecekler.

YouTube’un sağlık alanındaki yanlış bilgilendirmeye karşı bu adımı, platformun daha güvenilir ve doğru bilgi kaynaklarına odaklanma çabalarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Öte tarafta şirket, platformundaki tıbbi içerikleri daha etkili bir şekilde kontrol altına alabilmek için “Önleme,” “Tedavi” ve “Reddetme” olmak üzere üç ana kategoriye dayalı yeni politika çerçeveleri geliştirdiği bilgisini paylaştı.

Bu kategoriler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Önleme: Bu kategoride belirli sağlık koşullarının önlenmesi ve yayılması konusundaki sağlık kuruluşlarının açıklamalarına ters düşen içerikler mercek altına alınıyor. Örneğin, zararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış maddelerin hastalıkları iyileştirmek amacıyla önerilmesi gibi içerikler bu başlık altında değerlendirilecek.

Tedavi: Sağlık kuruluşları tarafından sunulan tedavi yönergelerine aykırı içerikler bu başlık altında değerlendirilecek. Özellikle belirli sağlık koşullarının tedavisi için önerilen zararlı maddelerin veya uygulamaların teşvik edildiği içerikler bu kapsamda değerlendirilecek. Bu tür içerikler, tıbbi yardım arayışı yerine geçen önerileri içerdiği takdirde platformdan kaldırılacak.

Reddetme: Belirli hastalıkların veya sağlık koşullarının varlığını inkar eden içerikler bu kategori içerisinde değerlendirmeye alınacak. Örnek vermek gerekirse, COVID-19 gibi tüm dünyayı etkisi altına almış ciddi virüslerin varlığını inkar eden içerikler platformdan kaldırılacak.

Google yeni uygulamayı bugünden itibaren faaliyete soktuğunu duyurdu. YouTube’un bu politikasıyla birlikte platformda binlerce hatta belki de milyonlarcan videonun kaldırılabileceği tahmin ediliyor.