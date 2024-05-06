YouTube “ileri atla” özelliği ile videoların en ilginç anlarını gösterecek

YouTube her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini artırmaya devam ediyor. Platforma gelen son özellik, kullanıcıların video izlerken gereksiz yere vakit kaybetmelerinin önüne geçmeye yardımcı olacak. YouTube tarafından geliştirilen ve Premium abonelerine sunulan “Jump Ahead” (İleri Atla) özelliği, izleyicileri yapay zeka desteği sayesinde otomatik bir şekilde videoların en ilginç anlarına taşıyor.

YouTube’un ilgi çekici yeni özelliği şu anda sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediliyor. İlk olarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde İngilizce videolar için kullanıma sunulan bu işlev, yalnızca uygulamanın mobil sürümlerinde yer alıyor. Ancak çok yakında beklenen özelliğin dünya çapında geniş kullanıma açılacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar…

YouTube “İleri Atla” özelliğini ABD’de test ediyor

YouTube Creator Studio ekibi tarafından ilk kez Mart ayında duyurulan yeni “İleri Atla” özelliği şu anda ABD’de kullanıcılara sunulmaya başlandı. Kullanıcıların video izlerken içeriğin en popüler kısımlarına otomatik bir şekilde geçiş yapmalarına imkan sağlayan bu fonksiyon, yapay zeka yardımıyla işlev gösteriyor.

9to5Google’ın haberine göre makine öğrenimi teknolojisiyle çalışan özellik, aynı zamanda kullanıcıların izleme geçmişini de hızlı biçimde analiz ediyor. Bunun sonucunda videolardaki en ilgi çeken kısımlara direkt bir geçiş yapılıyor ve kullanıcılar için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlanıyor.

Çok yakında yeni özelliğini geniş kitlelerle buluşturmayı planlayan YouTube, 1 Haziran 2024 tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri’ndeki testlerine devam etmeyi amaçlıyor. Bu süre zarfında kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendirecek ve gerek duyulması halinde özelliği revize edecek şirket, bir sonraki aşamada nihayet bu aracı global çapta duyurmayı hedefliyor. Dolayısıyla muhtemelen yaz aylarında Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada bu özelliğe ulaşmaya başlayacağız gibi görünüyor.

Bu yenilik içerik üreticileri hayal kırıklığına uğratabilir

YouTube’un yeni özelliği her ne kadar kullanıcılar için oldukça pratik bir deneyim sunsa da muhtemelen içerik üreticiler bu özellikten pek de memnun kalmayacaktır. YouTube kullanıcılarını videonun ilerleyen dakikalarına otomatik bir şekilde taşıyan “İleri Atla” özelliği, maalesef kanal sahipleri için bazı dezavantajlı unsurlara da ev sahipliği yapıyor.

Kullanıcıların bu özellikten yararlanması, videolardaki reklamlarının tamamının görüntülenmemesine yol açacak. Hal böyleyken içerik üreticilerin videolardan elde ettikleri gelir de düşecek. Şimdilik şirketin bununla ilgili nasıl bir önlem alacağı ya da ne tarz bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu.