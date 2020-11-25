YouTube Hakkında Bilmeniz Gereken İpuçları

Hepimizin bildiği gibi popüler video platformu YouTube, internet üzerinde en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri. Satışlarınızı artırmak, markanızın dijital platformlardaki saygınlığını güçlendirmek veya sadece daha fazla tanınmak istiyorsanız bunun için YouTube iyi bir başlangıç olacaktır.

YouTube genel olarak bir video paylaşım olarak bilinse de, söz konusu müzik olduğunda da diğer birçok platformdan daha fazla ziyaret edilmektedir. Öyle ki platformdaki müzik videolarını platforma bağlı olmadan izlemek istemeyenler için de ayrı bir sektör oluşmuş durumda. Bunu arama motorunda youtube mp3 indir gibi basit bir ifade ile arama yaparak görmeniz mümkün.

Bazı küçük işletmeler ve kuruluşlar için YouTube’a başlamak korkutucu olabilir. Ancak basit ama doğru adımlar ile başlandığında bunun çok da zor olmadığını görebilirsiniz.

Başarılı bir YouTube kanalı için ihtiyacınız olan en önemli şey, esasen bildiğiniz bir şeydir: Kitlenizin kim olduğunu ve ne tür şeyleri değerli bulabileceklerini anlamak. Örneğin bir evcil hayvan mağazası işletiyorsanız, hedef kitlenizin esas olarak evcil hayvan sahiplerinden oluştuğunu ve “köpeklere oturma eğitimi nasıl verilir” veya “tasma eğitimi için ipuçları” gibi hayvanlarla ilgili ipuçları ve püf noktaları için arama yaptıklarını tahmin edebilirsiniz. Kitlenizi ve ilgi alanlarını belirlemek, YouTube için içerik oluştururken nereye odaklanmanız gerektiği konusunda size yardımcı olur.

Video içerikleri, markalama stratejinizi güçlendirebilir ve pazarlama noktasında gücünüzü arttırabilir. Bununla birlikte, insanları eğlendirmenin, eğitmenin ve onlarla bağlantı kurmanın harika bir yoludur.

Videoların avantajından en iyi şekilde yararlanmak için, YouTube’a ilk başladığınızda yapmanız gereken belli başlı yöntemler ise şöyledir:

1. Hedeflerinizi belirleyin

İşinize başlamadan önce, yapmanız gereken ilk şey, kafanızda kesin olarak YouTube’dan ne beklediğinizi belirlemenizdir. Bunu yapmanız, ne tür videolar oluşturmak istediğinize karar vermenizi ve içeriğiniz için doğru kitleyi belirlemenizi sağlar.

Bu aynı zamanda küçük işletmenizin veya kuruluşunuzun hedef kitlesiyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Örneğin bir makyaj malzemeleriyle öne çıkan bir markanız varsa, önemli bir geceye nasıl hazırlanılacağına dair bilgiler içeren videolar yayınlamak mantıklı olacaktır. Ancak, aynı marka altında mutfak ya da seyahat ile ilgili ipuçları veriyorsanız aboneleriniz bu durumu garipseyecektir. Başlamak için neden YouTube’da olmak istediğinizi aklınızda bulundurmanız da önemlidir. Örneğin işinizin reklamını mı yapmak istiyorsunuz, yoksa farklı bir alanda bilgi içerikli videolar mı paylaşmak istiyorsunuz?

Başından itibaren aklınızda bir hedef olması, kitlenizin abone olmak, yorum yapmak ve paylaşmak isteyeceği içeriği daha iyi oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Kitleniz için yararlı olacağını düşündüğünüz içeriklere odaklanırsanız, ve bu özellikle de uzman olduğunuz bir konuysa, izleyicileriniz sizi bilgi için güvenilir bir kaynak olarak göreceklerdir.

2- Kanalınızı açın

Kanal açmak için öncelikle sahip olmanız gereken şey bir Google hesabı; hali hazırda varsa onu kullanabilirsiniz, yoksa da yeni bir hesap açabilirsiniz. Bu hesap ile YouTube’a girdiğinizde kanalınız için bir isim oluşturmanız gerekecek. Kanalınızın ismi tamamen size kalmış; fakat eğer bir işletme sahibiyseniz, ismi işletmenizin adı olabilir. Unutmayın ki, akılda kalmayacak, hatırlanması zor isimleri almak kanalınız için yararlı olmayacaktır; önemli olan hedef kitlenin hafızasında kolayca yer edinen ve sizin YouTube’daki amacınıza ve işinize uygun olan bir isim bulmaktır.

Geri kalan adımları da tamamladıktan sonra başlamaya hazırsınız. Artık bir YouTube kanalınız var!

3- Videolarınızı paylaşmaya başlayın

Başlangıçta büyük olasılıkla videolarınız arama trafiğine takılacaktır; fakat siz eğer kendi websiteniz varsa ya da diğer sosyal medya platformlarında hesabınız varsa, buralardan videolarınızı paylaşmaya ve kanalınızı duyurmaya devam edin. E-postanızı da bir pazarlama aracı olarak kullanabilirsiniz.

4- Verilerinizi analiz edin

Videolarınızı yüklemeye başladıktan sonra, insanların nasıl etkileşim kurduğunu incelemek önemlidir. Tabi ki herkes videolarının sonuna kadar izlenmesini ister. YouTube Analytics’teki Kitleyi Elde Tutma raporu, izleyicilerin videonuzu izlemeyi hangi noktada bıraktığını size gösterebilir. Bu, videolarınızın uzunluğunun doğru olup olmadığını veya videonun belirli bir kısmının insanları uzaklaştırabilecek olup olmadığını ölçmenin iyi bir yoludur. Daha kısa ve daha ilgi çekici videolar bu bağlamda etkili olabilmektedir.

5- Hedef kitlenizle etkileşimde kalın

YouTube’da yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri, videonuzu yükledikten sonra geriye dönüp bakmamaktır.

İnsanların videonuzla etkileşime girip girmediğini görmek için düzenli olarak kontrol edin. İnsanların sorularını veya yorumlarını yanıtlamak, kitlenizin markanız hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve videonuza daha da fazla değer katmasına yardımcı olan etkileşimler oluşturabilir.

Unutmayın ki sadece onlar sizden değil, siz de onlardan öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alın ve bu geri bildirimleri videolarınızı düzenlemek, kitlenizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için kullanın. Bir videoda aldığınız her yorum, daha derin bir iletişim ve etkileşim oluşturmak için bir iyi bir fırsat olabilir.

6- Videolarınızı erişilebilir hale getirin

YouTube videolarınıza altyazı ekleyerek, içeriğinizi işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılar da dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaştırabilirsiniz. Bu ayrıca farklı konumda yaşayan ve YouTube’u farklı dilde görüntüleyen kullanıcıların da içeriğinizden yararlanmasına olanak verir.

7- Canlı Yayın

Artık canlı olarak yayınlanan videolar her zamankinden daha popüler. Canlı yayın başlatmak, izleyicilerinizle iletişim kurmanın özgün bir yolu olduğu için güven ve sadakat oluşturmanın ve aynı zamanda kendinizi ve yepyeni YouTube hesabınızı tanıtmanın önemli bir yoludur.

YouTube canlı yayınları, doğrulanmış herhangi bir YouTube’da etkinleştirilebilir. Ancak mobil cihazlar üzerinden canlı yayın yapabilmek için en az 1.000 aboneniz olması gerektiğini de unutmayın. Canlı akış etkinleştirmek içinse YouTube’un İçerik Stüdyosu araçlarına gidebilir ve Canlı Akış sekmesini tıklayabilirsiniz.