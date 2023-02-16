YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa etti! Yeni CEO belli oldu

YouTube CEO’su Susan Wojcicki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Popüler video platformunun yönetiminden ayrılan Wojcicki, Google’ın çatı şirketi olan Alphabet’e yaklaşık 25 yıl önce katılmıştı. Tecrübeli iş insanı, “Aileme, sağlığıma ve tutkulu olduğum kişisel projelerime odaklanan yeni bir sayfaya başlıyorum” diyerek vedasını duyurdu.

Susan Wojcicki, en başından beri Google’ın bir parçası olarak şirkette yer aldı. Firmanın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 1998 yılında Google’ı kurduktan kısa bir süre sonra ebeveynlerinin garajında kendilerine ofis kurdular. Wojcicki ise ertesi yıl Google’ın ilk kadın pazarlama direktörü olarak görev almaya başlamıştı.

Şirkete pek çok konuda katkı sağlayan Wojcicki, Google Doodles konusunda da önemli bir rol oynadı. Google Görsel Arama’nın ortak yaratıcısı olan Wojcicki, aynı zamanda Google’ın en önemli reklamcılık programlarından biri olan AdSense’in de yöneticisiydi. 2006 yılında Google’ı bir yıl önce piyasaya çıkan YouTube’u satın almaya teşvik eden isim, sekiz yıl sonra ise platformun başına geçti ve büyük bir teknoloji şirketini yöneten birkaç kadından biri olarak karşımıza çıktı.

2011 yılında YouTube CEO’su olarak görev almaya başlayan Susan Wojcicki, görevde kaldığı süre boyunca platformu şirketin en önemli parçalarından bir tanesi haline getirmeyi başardı. Platformun reklam geliri, şirketin geçen çeyrekteki toplam gelirinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturdu. Ancak öte yandan Wojcicki’nin CEO’luk kariyeri elbette ki sorunsuz ilerlemedi. Platform, nefret söylemi ve yanlış bilgilendirme gibi konular başta olmak üzere, moderasyon sorunlarıyla uzun süredir etkin biçimde mücadele ediyor. Bu süreçte Wojcicki’nin de içerik üreticilerini ve kullanıcılarını dinleyip endişelerini gidermek için yoğun çaba sarf ettiği biliniyor.

Susan Wojcicki, yerini Neal Mohan’a bırakıyor

Susan Wojcicki veda mektubunda, yerine geçecek ismi de açıkladı. Şimdiye kadar fiilen yardımcılığını üstlenen Neal Mohan’ın YouTube’un yeni CEO’su olarak görevi devralacağını aktardı.

2007 yılında Google’ın reklam firması DoubleClick’i satın alması ile birlikte şirkete gelen Neal Mohan, 2015’te ise YouTube’un ürün direktörü unvanına erişti. Aynı zamanda YouTube TV, YouTube Music, YouTube Premium ve YouTube Shorts’un lansmanlarına da büyük katkı sağladı.

Neal Mohan’ın CEO koltuğuna geçeceğini açıklayan Susan Wojcicki, “Shorts, akış ve aboneliklerde yaptığımız her şeyin yanı sıra yapay zekanın vaatleriyle, YouTube’un en heyecan verici fırsatları henüz gelmedi. Bu süreçte Neal bize rehberlik edecek en doğru kişi olacak” diyerek yerini bırakacağı ismi paylaştı.

YouTube ile yollarını hemen ayırmayacaklarını aktaran Wojcicki, kısa bir süre için Mahon’u desteklemeyi ve bazı ekiplerle çalışmayı sürdüreceğini aktardı. Ekip üyelerini eğitmeyi ve içerik üreticilerle buluşmayı içerecek olan geçişe yardımcı olmayı planladığını söyledi. Öte yandan istifasının ardından Google ve Alphabet’te danışman olarak görev yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.