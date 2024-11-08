Yıllar geçse de eskimiyor: GTA 5 satış listelerini altüst etti

GTA 5 (Grand Theft Auto V) oyunu 10 yıldan fazla bir süre önce piyasada mevcut olmasına rağmen dünya çapında büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Insider-gaming’in haberine göre tüm zamanların en çok satan oyunları arasında da yer alan bu yapım, yakın zamanda 205 milyon kopya satış satışını geride bırakmayı başardı.

Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayınlanan oyun, ilk olarak Eylül 2013’te Xbox 360 ve PlayStation 3 konsollarına geldi. Yıllar sonra oyun PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S dahil olmak üzere daha yeni konsollar için de oyunseverlere sunuldu.

GTA 5 efsanesi yıllara meydan okuyor

11 yıl geçmesine rağmen hala “ilk günkü gibi” heyecan ve ilgi yaratmaya devam eden oyunun satış listelerine damga vurmayı sürdürdüğü ifade edildi. Açıklanan bu dikkat çekici rakamlar, Take-Two Interactive Software’in yaptığı kazanç çağrısıyla duyuruldu. Oyunun çıkışından bu yana geçen süre göz önüne alındığında ulaşılan bu sayı, altı çizilmesi gereken bir başarı olarak nitelendirildi.

Konferans sırasında Take-Two ayrıca GTA Online’ın, serinin en güçlü yönlerinden biri olduğunu vurguladı. Şirkete göre oyunun çevrimiçi sürümü, sağlam bir oyuncu tabanına sahip ve düşüş beklentilerine rağmen satışlara en büyük katkı sağlayan unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick , GTA Online’ın sürekli olarak yeni güncellemeler almaya devam ettiğini ve oyuncularının aktif katılımı sayesinde beklentileri aşmaya devam ettiğini bildirdi.

Elbette ki bu başarı yalnızca GTA 5 ile de sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra Take-Two Interactive ekibi Grand Theft Auto (GTA) serisinin halihazırda toplamda 435 milyondan fazla sattığını da doğruladı.

Tüm zamanların en çok satan oyunları

GTA 5 oyunu 205 milyon kopya satışına rağmen, 300 milyon satışa ulaşan Minecraft’ın açık ara gerisinde kalmaya devam ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Electronic Arts imzalı Tetris oyunu, 100 milyon satışla karşımıza çıkıyor.

Vikipedia’ya göre tüm zamanların en çok satan oyunları arasında ilk 10 basamağa giren oyunlara aşağıdan daha detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz:

Sıra Oyun adı Satış adeti Yapımcı şirket 1 Minecraft 300 milyon Mojang Studios 2 Grand Theft Auto V 205 milyon Rockstar Games 3 Tetris (EA) 100 milyon Electronic Arts 4 Wii Sports 82,9 milyon Nintendo 5 PUBG: Battlegrounds 75 milyon PUBG Corporation 6 Mario Kart 8 / Deluxe 71,36 milyon Nintendo 7 Red Dead Redemption 2 65 milyon Rockstar Games 8 The Elder Scrolls V: Skyrim 60 milyon Bethesda Softworks 9 Terraria 58,7 milyon Re-Logic / 505 Games 10 Super Mario Bros. 58 milyon Nintendo

Peki siz GTA 5’in ulaştığı bu etkileyici başarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?