2024 SAG Ödülleri adayları belli oldu. Screen Actors Guild (Ekran Oyuncuları Birliği) tarafından gerçekleştirilen sinema ve televizyon odaklı bu organizasyon, geçen yıla damgasını vuran birbirinden ilgi çekici dizi ve filmleri bir araya getiriyor.

24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan organizasyon, Televizyon ve Film olmak üzere iki farklı alanda ödüller dağıtacak. 2023’ün en çok konuşulan yapımlarının yer aldığı etkinlik için artık geri sayım başladı.

2024 SAG Ödülleri adayları

2024 SAG Ödülleri adayları arasında Oppenheimer ve Barbie filmleri 4’er adaylıkla listede dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Televizyon dalında ise Succession toplamda 5 adaylıkla etkinliğe damgasını vurmaya hazırlanıyor. İşte etkinlikteki adaylar…

Film ödülleri

En İyi Erkek Oyuncu

BRADLEY COOPER / Leonard Bernstein – “MAESTRO”

COLMAN DOMINGO / Bayard Rustin – “RUSTIN”

PAUL GIAMATTI / Paul Hunham – “THE HOLDOVERS”

CILLIAN MURPHY / J. Robert Oppenheimer – “OPPENHEIMER”

JEFFREY WRIGHT / Thelonious “Monk” Ellison – “AMERICAN FICTION”

En İyi Kadın Oyuncu

ANNETTE BENING / Diana Nyad – “NYAD”

LILY GLADSTONE / Mollie Burkhart – “KILLERS OF THE FLOWER MOON”

CAREY MULLIGAN / Felicia Montealegre – “MAESTRO”

MARGOT ROBBIE / Barbie – “BARBIE”

EMMA STONE / Bella Baxter – “POOR THINGS”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

STERLING K. BROWN / Clifford Ellison – “AMERICAN FICTION”

WILLEM DAFOE / Godwin Baxter – “POOR THINGS”

ROBERT DE NIRO / William Hale – “KILLERS OF THE FLOWER MOON”

ROBERT DOWNEY JR. / Lewis Strauss – “OPPENHEIMER”

RYAN GOSLING / Ken – “BARBIE”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

EMILY BLUNT / Kitty Oppenheimer – “OPPENHEIMER”

DANIELLE BROOKS / Sofia – “THE COLOR PURPLE”

PENÉLOPE CRUZ / Laura Ferrari – “FERRARI”

JODIE FOSTER / Bonnie Stoll – “NYAD”

DA’VINE JOY RANDOLPH / Mary Lamb – “THE HOLDOVERS”

En İyi Toplu Performans

Barbie

American Fiction

The Color People

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Televizyon ödülleri

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

MATT BOMER / Hawkins “Hawk” Fuller – “FELLOW TRAVELERS”

JON HAMM / Roy Tillman – “FARGO”

DAVID OYELOWO / Bass Reeves – “LAWMEN: BASS REEVES”

TONY SHALHOUB / Adrian Monk – “MR. MONK’S LAST CASE: A MONK MOVIE”

STEVEN YEUN / Danny Cho – “BEEF”

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

UZO ADUBA / Edie Flowers – “PAINKILLER”

KATHRYN HAHN / Clare Pierce – “TINY BEAUTIFUL THINGS”

BRIE LARSON / Elizabeth Zott – “LESSONS IN CHEMISTRY”

BEL POWLEY / Miep Gies – “A SMALL LIGHT”

ALI WONG / Amy Lau – “BEEF”

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

BRIAN COX / Logan Roy – “SUCCESSION”

BILLY CRUDUP / Cory Ellison – “THE MORNING SHOW”

KIERAN CULKIN / Roman Roy – “SUCCESSION”

MATTHEW MACFADYEN / Tom Wambsgans – “SUCCESSION”

PEDRO PASCAL / Joel – “THE LAST OF US”

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

JENNIFER ANISTON / Alex Levy – “THE MORNING SHOW”

ELIZABETH DEBICKI / Princess Diana – “THE CROWN”

BELLA RAMSEY / Ellie – “THE LAST OF US”

KERI RUSSELL / Kate Wyler – “THE DIPLOMAT”

SARAH SNOOK / Shiv Roy – “SUCCESSION”

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

BRETT GOLDSTEIN / Roy Kent – “TED LASSO”

BILL HADER / Barry – “BARRY”

EBON MOSS-BACHRACH / Richard “Richie” Jerimovich – “THE BEAR”

JASON SUDEIKIS / Ted Lasso – “TED LASSO”

JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto – “THE BEAR”

En İyi Toplu Performans (Drama)

The Crown

The Gilded Age

The Last of Us

The Morning Show

Succession

En İyi Toplu Performans (Komedi)

Abbott Elementary

The Bear

Barry

Only Murders in the Building

Ted Lasso

En İyi Dublör Performansı (Film)

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Indiana Jones and the Dial of Destiny

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1

En İyi Dublör Performansı (Dizi)

Ashoka

Barry

Beef

The Last of Us

The Mandalorian

2024 SAG Ödülleri nerede ve ne zaman yayınlanacak?

30. SAG Ödülleri için oldukça kısa bir zaman kaldı. 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan SAG Awards 2024, Netflix platformunda canlı olarak yayınlanacak. Popüler dijital yayın platformu, bu heyecan veren organizasyonu dünyanın dört bir yanındaki abonelerine getirecek.

Peki ya sizin bu adaylar arasında favorileriniz neler? Fikir ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.