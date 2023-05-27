Yeni Windows 11 yedekleme uygulaması görücüye çıktı

Teknoloji devi Microsoft’un en önemli yazılım ürünlerinden birisi olan Windows’un son sürümü Windows 11, yeni özellikler güncellenmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Windows 11’e yapay zekâ aracı olan Windows Copilot’u duyuran Microsoft, Windows 11’in önemli eksikliklerinden birisini de çözüyor.

Bilindiği üzere Windows ürünleri, macOS gibi gelişmiş bir yedekleme aracına sahip değil. Kullanıcıların macOS sürümlerindeki gibi gelişmiş yedeklemelere olanak sağlayan güçlü bir aracı bulunmayan Windows’un bu eksikliği görünüşe göre tarih oluyor.

Windows 11 yedekleme aracı macOS’ten kopya çekiyor

Windows 11’in en son Insider Preview sürümü, işletim sisteminin önemli bir eksiğini gideriyor. En son Windows 11 Insider Preview, yeni Windows 11 yedekleme aracını ekliyor. Windows 11 yedekleme aracının macOS işletim sistemindeki Time Machine’e benzer bir yapıda olduğu görülüyor.

Yedekleme uygulaması, Windows 11 işletim sistemindeki çoğu uygulamanın, ayarların ve verilerin daha düzenli bir şekilde yedeklenmesine imkân sağlıyor. NotebookCheck haberine göre, yeni uygulama daha kolay geri yükleme yeteneklerinin yanı sıra verilerin yeni bir bilgisayara da kolay bir şekilde aktarılmasına da olanak tanıyacak.

Yeni Windows 11 yedekleme uygulaması Windows 11 Insider Preview’e eklendi

Apple’ın Mac bilgisayarlarında bulunan macOS işletim sistemindeki Time Machine uygulaması, verileri sık sık yedeklenmesini sağlıyor. Mac sisteminizde bir sorun ortaya çıkarsa, sorun oluşmadan önce en son yedeklemelerinizden birinin tarihini seçebilir ve sorunun çözülüp çözülmeyeceğini görmek için sistemi o tarihe geri yükleyebilirsiniz. Time Machine, 2007’den beri macOS’in vazgeçilmezi olmuştur. Kullanıcılar bu araçla sistemlerini diledikleri saat ve dakikaya geri alabiliyor.

Yazılım devi Microsoft kısa bir süre önce, Dev Channel’dan indirilebilen Windows 11 Insider Preview Build 23466 sürümünün bir parçası olarak yeni Windows 11 yedekleme uygulamasının duyurusunu yapmıştı. An itibariyle uygulamanın neler sunacağı ve nasıl görüneceği de netleşmeye başladı.

Genel olarak yedeklenecek olan sistem özellikleri arasında “Başlat Menüsü” ve “Görev Çubuğu” yapılandırma ve dizilimlerine ek olarak Windows’un stok uygulamaları, belgeler, fotoğraflar, dosyalar, parolalar ve temel ayarlar bulunuyor. Araç değişiklik yaşandığı anda, sistemin hangi dosyaları ve ayarları yedeklemeye dahil edilmek istendiği noktasında da kullanıcıları bilgilendiriyor. Microsoft Store üzerinden indirilen uygulamaların henüz şimdilik otomatik yedekleme ve yeniden yükleme için uygun olmadığını ifade edelim.

Windows 11 yedekleme uygulamasını ziyaret ederek ya da Ayarlar uygulamasında yer alan, Hesaplar / Windows Yedekleme bölümünden kolay ve hızlı bir şekilde bir yedekleme başlatmak mümkün. Bunun yanında Microsoft, Time Machine’e benzer işlevleri burada test edilebileceğini, sistemin “yeni bir bilgisayar kurarken veya mevcut bir bilgisayarı bu yapıyla sıfırlayarak kutudan çıktığı andaki deneyime (OOBE)” geri yükleyebileceğini dile getirdi.

Microsoft’un Windows 11 için sunmaya hazırlandığı yedekleme aracının öncelikle Microsoft’un 5 GB ücretsiz OneDrive depolama alanı sunduğu bulut depolama yedeklemeleriyle çalıştığını belirtelim. Daha fazla depolama alanı elde etmek için ya daha fazla OneDrive depolama alanı için ödeme yapmanız ya da avantaj olarak daha yüksek bir depolama alanı katmanı sunan başka bir Microsoft hizmeti almanız gerekebilir.

Son olarak Windows 11 yedekleme uygulamasının henüz Windows Insider’lara Dev Channel’da yer aldığını, Windows 11’e eklenip eklenmeyeceğini ya da ne zaman ekleneceği soruları belirsizliğini koruyor.