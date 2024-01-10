Yeni Razer Blade dizüstü bilgisayarlar CES 2024’te duyuruldu

Yeni Razer Blade dizüstü bilgisayarlar karşımıza çıktı. Oyun odaklı performans canavarı yeni laptop modelleri CES 2024 etkinliğinde duyuruldu. Las Vegas’ta gerçekleştirilen organizasyonda ilgi odağı haline gelen cihazlar, şık tasarımı ve etkileyici donanımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Serinin öne çıkan modellerinden bir tanesi olan Razer Blade 14, 240 Hz 4K OLED ekran ve GeForce RTX 4090 grafik kartıyla gelen ilk dizüstü bilgisayar olma unvanını elde edecek. İşte seriye dahil olan yeni laptoplar…

Razer Blade 16 özellikleri ve fiyatı

Yeni Razer Blade dizüstü bilgisayarlar arasında öne çıkan bir seçenek olan Blade 16, 240 Hz yenileme hızına ev sahipliği yapan 16 inç ekranlı dünyanın ilk dizüstü oyun bilgisayarı olarak belirtiliyor. 0,2 ms tepki süresi ve VESADisplay HDR sertifikalarına sahip olan modelde etkileyici bir performansa kapı aralanıyor.

Razer’ın açıkladığı bilgilere göre GeForce RTX 4090 ile dikkat çekici bir performans sunan dizüstü oyun laptopu, Intel’in kısa süre önce tanıttığı 5,8 Ghz saat hızı ve 24 hibrit çekirdeğe sahip Intel Core i9-14900HX işlemciyi kalbinde taşıyor.

Şık bir tasarımla karşımıza çıkan laptop modelinin tamamen alüminyum levhadan yapıldığı, ürünün herhangi bir parçasında plastik malzeme yer almadığı belirtildi. Son olarak modelde USB Type-A 3.2 bağlantı girişi, Thunderbolt 4 destekli USB Type-C, HDMI 2.1 SD kart okuyucu ve Wi-Fi 7 bağlantı desteklerinin bulunduğu açıklandı. Razer Blade 16’nın fiyatı 2 bin 999 dolar olarak aktarılıyor.

Razer Blade 18 özellikleri ve fiyatı

Razer Blade serisine dahil olan yeni dizüstü bilgisayarlar arasında bir diğer öne çıkan model olan Blade 18 hakkında şimdilik maalesef oldukça az bilgi bulunuyor. 4K çözünürlük kalitesi, 165 Hz yenileme hızı ve OLED panele sahip 18 inçlik bir ekrana yer veriliyor. Öte yandan model, Thunderbolt 5 bağlantısını destekleyen ilk dizüstü oyun bilgisayarı olma unvanını elinde bulunduruyor.

Şirket şimdilik ne yazık ki yeni Razer Blade 18 ile ilgili pek fazla detaya yer vermedi. Cihazla alakalı merak edilen diğer ayrıntılar, marka tarafından çok yakında açıklanacak. Razer Blade 14’nın fiyatı 2 bin 199 dolar olarak belirtiliyor.

Razer Blade 14 özellikleri ve fiyatı

Razer’ın CES 2024 etkinliğinde duyurduğu ve Blade serisine dahil ettiği son ürünü olan Razer Blade 14 modeli oldukça hafif ve taşınabilir bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Oldukça şık bir tasarımla karşımıza çıkan model, 2 cm’den daha ince bir tasarım sunuyor. Öte yandan model, 2 gramlık ağırlığıyla oldukça ergonomik bir performansa kapı aralıyor.

Razer Blade 14 modeli Ryzen 9 8945HS işlemciye sahip olacak. Öte yandan yeni oyun dizüstü bilgisayarı, GeForce RTX 4070 grafik kartıyla gelecek. Fakat şimdilik cihazla alakalı daha fazla detay bilinmiyor. Ürünün satış fiyatı da henüz açıklanmadı.

Razer Dizüstü Bilgisayar ve Aksesuarlar Bölümü Başkanı Travis Furst şirketin yeni Blade serisi modelleri ile ilgili şu açıklamada bulundu: