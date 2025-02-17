Yeni Apple Studio Display için beklenen haber: 2026’da çıkacak

Apple Studio Display'in üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Merakla beklenen yeni nesil modelin 2026 yılında piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.

Apple Studio Display 2 profesyoneller ve dijital içerik üreticiler için etkileyici bir deneyim ortaya koyacak.

Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın haftalık Power On bülteninde ortaya attığı en son bilgiler, 2022’de piyasaya sürülen Studio Display monitör cihazının halefiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. İddialara göre şirket, beklentileri karşılayan yeni bir modeli pazara sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hala pek çok açıdan gizemini korumaya devam eden yeni monitör cihazının ne zaman karşımıza çıkacağına dair dikkat çekici detaylar geldi. En üst düzey bilgi işlem gücü ve görsel performansı arayanlar için mükemmel bir kombinasyon sunan bu ürün, özellikle de profesyoneller ve dijital yaratıcılar için harika bir performans ortaya koyacak.

Yeni Apple Studio Display önümüzdeki yıl raflara gelecek

Ekran uzmanı Ross Young, yüksek kontrast ve olağanüstü parlaklık vadeden bir çözüm olan mini LED teknolojisinin kullanımını test etti. Mark Gurman da hipotezi doğrulayarak, test aşamasında J427 koduyla bilinen prototiplerin varlığını ortaya koydu. Merakla beklenen yeni ürünün mevcut modele benzer bir estetik sunarak 2026 yılında piyasaya sürülmesinden söz ediliyor.

Mark Gurman’ın raporu ayrıca 2019’da piyasaya sürülen profesyonel monitör cihazı Pro Display XDR’nin kaderine de ışık tutuyor. Gelişmiş özelliklerine rağmen bu ürün, webcam ve dahili hoparlörler gibi ek özelliklerle gelen daha yeni Studio Display tarafından geride bırakılmış gibi görünüyor.

Görünen o ki Apple, ikinci nesil Pro Display XDR’ı tanıtmakla ilgilenmiyor. Bunun yerine enerjisini başka projelere odaklamayı tercih ediyor. Ancak profesyonel sektöre olan bağlılık güçlü kalmaya devam ediyor. Yeni Mac Pro ve Mac Studio cihazlarının da pazara girmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Son olarak yeni iMac modeli hakkında da küçük birkaç detay paylaşıldı. Mevcut 24 inçlik versiyondan daha büyük bir ekrana sahip olacak yeni model, kullanıcılar için daha çok yönlü ve ilgi çekici bir deneyime kapı aralayacak gibi görünüyor.