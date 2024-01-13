LG’nin çift modlu 4K OLED oyun monitörü CES 2024’te ödül aldı

Birbirinden ilgi çekici yeni teknolojilere ev sahipliği yapan CES, bu yıl da yine dopdolu geçti. LG Electronics tarafından tanıtılan yeni UltraGear 4K OLED oyun monitörü etkinliğe adeta damgasını vurarak inovasyon ödülleriyle onurlandırılıyor.

Bilindiği üzere CES İnovasyon Ödülleri az sayıda cihaz ve teknoloji kategorisini kapsayarak yılın en ilgi çekici ürün ve hizmetlerini onurlandırıyor. Olağanüstü özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran bu ürün, aynı zamanda son derece zarif tasarımıyla da ilgi odağı haline geliyor.

LG’den performans canavarı oyuncu monitörleri

LG UltraGear 32GS95UE oyun monitörü yeni Çift Mod özelliği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Bu teknolojiye sahip ilk cihaz olarak öne çıkan bu model, oyuncular için tek tıklamayla 240 Hz yenileme hızında 4K (3840 x 2160 piksel) çözünürlük kalitesi ile 480 Hz yenileme hızında Full HD (1980x 1080 piksel) çözünürlük arasında geçiş yapma şansına sahip olabiliyor.

32 inç LG UltraGear 4K OLED oyun monitörü olağanüstü bir performansa ev sahipliği yapıyor. Cihazda 0,03 ms tepki süresi yer alırken, bu sayede oyuncular hareket bulanıklığı gibi problemlerle karşılaşmadan oyun keyfinin tadını çıkarabiliyor. Öte taraftan dinamik oyun deneyimiyle son derece net bir görüntü vadeden ürün, aydınlatmalı OLED teknolojisiyle benzersiz renk ve kontrast kalitesi sağlıyor.

LG’nin yeni oyuncu monitörü minimal ekran çerçeveleriyle şık bir görünüm sunuyor. Öte yandan cihaz, güçlü bir ses performansıyla kalitesini daha da artırıyor. Neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olan model, oyuncuların herhangi bir şekilde dikkatinin dağılmasına izin vermiyor.

Pixel Sound teknolojisine sahip olan monitörde çift woofer entegreli ön ses sistemi ve DTS Virtual:X desteğine yer veriliyor. Üç boyutlu ses deneyimiyle ürün, rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. OLED panelin arkasında gizli hoparlörlere ev sahipliği yapan cihaz, bu sayede harici bir hoparlöre ihtiyaç bırakmıyor.

21:9 en boy oranı ve UltraWide Quad-HD (3440 x 1440 piksel) çözünürlük kalitesine sahip olan 800R kavisli OLED ekranla gelen LG UltraGear 39GS95QE ise 39 inçlik bir ekran deneyimi yaratıyor. Öte yandan modelde 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi vaat ediliyor.

Olağanüstü performansıyla CES 2024‘te inovasyon ödülü alan monitörlerin ne zaman satışa çıkacağı ise henüz açıklanmadı.