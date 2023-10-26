Alienware’dan dünyanın ilk 4K QD-OLED oyun monitörü

Yüksek performans vaat eden oyuncu ürünleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Alienware, TwitchCon 2023 etkinliğinde dikkat çekici bir cihazla hayranları karşısına çıktı. Dünyanın ilk 4K QD-OLED ekrana sahip oyun monitörü olarak lanse edilen AW3225QF tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Etkinlikte şirket aynı zamanda 360 Hz yenileme hızına sahip QD-OLED teknolojisini destekleyen WF2725DF monitörünü de duyurdu. 27 inç düz panele sahip olan monitör, QHD çözünürlük (2560 x 1440 piksel) sunacak. Her iki monitör de yüksek performans arayan üst düzey oyunculara hitap edecek.

Alienware’ın yeni oyuncu monitörleri 2024’te satışa çıkacak

Dünyanın ilk 4K QD-OLED oyun monitörü AW3225QF, 32 inçlik kavisli bir panel ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte akıcı bir performans elde etmek için 240 Hz’e kadar yenileme hızı sunulacak. Fakat ne yazık ki şirket henüz monitörle alakalı diğer merak edilen detayları açıklamadı. Monitörün teknik özellikleri, çıkış tarihi ve resmi satış fiyatı gibi ayrıntılar henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.

WCCFTech tarafından aktarılan bilgilere göre Alienware tarafından gerçekleştirilen duyurular, şirketin yakında düzenlenmesi beklenen lansman etkinliğinin küçük bir ön izlemesi niteliğindeydi. Her iki modelin de Ocak 2024’te Kuzey Amerika pazarında satışa çıkacağı ifade ediliyor.

Şirket aynı zamanda QD-OELD ekran alıcılarının sahip olabileceği endişelerin de farkında olduğunu dile getirdi. Bu sayede yeni bir monitör satın alan tüketicilere yanma problemlerine karşı üç yıl garanti sunulacak. Dolayısıyla bu da firmanın kullandığı panellere güvenmekte olduğunun bir işareti olarak dikkat çekiyor.

Tahminlere göre Alienware şirketi yeni oyuncu monitörleri ile ilgili daha fazla detayı CES 2024 etkinliğinde hayranlarına duyuracak. Öte yandan yüksek bir performans vaat eden bu monitörler, muhtemelen yüksek fiyat etiketleri ile raflarda boy gösterecek. Şirket henüz cihazın lansman tarihi ve fiyatıyla alakalı herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat çok yakında bu konuda bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.