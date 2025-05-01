Samsung, Netflix içerikleri için HDR10+ desteğini duyurdu

Samsung akıllı TV ve monitörler için önemli bir yenilik duyuruldu.

Artık bu cihazlar, Netflix içeriklerinde HDR10+ desteğine sahip olacak.

Bu sayede daha keskin ve kaliteli görüntüler izleyicilere sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı televizyonları ve akıllı monitörlerinin artık Netflix içeriklerinde HDR10+ desteği sunduğunu duyurdu. Kullanıcılara sunulan bu yeni özellik, ev eğlence deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Premium planlara ve uyumlu cihazlara sahip Netflix kullanıcıları artık çok daha etkileyici görüntülerle pek çok film ve diziyi izleyebilecek. HDR10+ özelliği sahne bazında parlaklığı ve kontrastı ayarlamak için dinamik meta verileri kullanıyor.

HDR10+ ne işe yarıyor?

Samsung’dan gelen bilgilere göre HDR10+ daha derin kontrast, daha canlı renkler ve daha gerçekçi detaylar sunuyor. Bu yenilik, karanlık bir odadaki el feneri gibi farklı ışık seviyelerine sahip sahnelerin daha fazla nüans kazanması ve daha önce geleneksel HDR ile kaybolan ayrıntıları koruması anlamına geliyor.

Netflix içeriklerine gelen HDR10+ desteği, yıllardır bu tescilli teknolojinin geliştirilmesine yatırım yapan Samsung için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Markanın açıklamasına göre yayın platformuyla yapılan bu önemli işbirliği, HDR10+ teknolojisini küresel ölçekte popülerleştirmeye yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak nitelendiriliyor.

Netflix ise görüntü kalitesini iyileştirmek ve yönetmenlerin ve yapımcıların yaratıcı vizyonunu korumak için bir araç olarak HDR10+’a güvenerek son teknoloji görsel deneyimler sunma taahhüdünü güçlendiriyor.

Uyumlu Samsung cihazlar belli oldu

Netflix içeriklerine gelen HDR10+ desteği artık Samsung tarafından geliştirilen 2025 Neo QLED, OLED ve Lifestyle TV serilerinin yanı sıra 2024-2025 yılları arasında piyasaya sürülecek belirli monitörleri için de mevcut durumda.

Öte yandan şirket, gelecekte bu listeyi daha fazla modele genişletmeyi planlıyor. Daha fazla monitör ve akıllı televizyon modelinin bu özelliği desteklemeye başlayacağı ifade ediliyor.

Tüm içeriklere aynı parlaklık ve kontrast parametrelerini uygulayan HDR10’un aksine, HDR10+ dinamik verilerden yararlanıyor. Bu önemli unsur, her sahnede ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyor ve yaratıcıların orijinal niyetine daha yakın, daha tutarlı ve sürükleyici bir görsel deneyim ortaya çıkarıyor.