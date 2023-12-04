Yeditepe Entrepreneur Talks’23 için geri sayım başladı

İlham alarak ilham olma mottosuyla yola çıkan Yeditepe Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Kulübü, girişimcilik ve inovasyonun öncüsü olmaya devam ediyor. Bu yılın merakla beklenen etkinliği Yeditepe Entrepreneur Talks’23 (YET’23), 8 Aralık’ta Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

YET’23’te kendi alanlarında isimlerinden başarıyla söz ettiren birbirinden yetkin C-Level konuşmacılar, kurucular, girişimciler ve influencer’lar ağırlanacak.

Toplamda 6 konuşmacının sahne alacağı etkinlikte, start-up kurucuları ve farklı alanlardan uzmanlar; girişimcilik, inovasyon ve geleceğin trendleri üzerine derinlemesine konuşacak. Katılımcılardan gelecek olan çok değerli soruları yanıtlayacaklar.

Hem eğlenin, hem kendinizi geliştirin

YET’23 etkinliği, başarılı konuşmacılarının yanı sıra keyifli bir fuaye ve networking imkanlarıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Bir yandan fuayede birbirinden farklı firmalarla ve insanlarla tanışma fırsatı sunarken öte yandan eğlence alanlarıyla katılımcıların keyifli vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Webmasto olarak sponsorları arasında yer aldığımız bu ücretsiz etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için yuent.co/yet23 adresini ziyaret edebilirsiniz.