Yapay zekalı internet tarayıcısı Arc Search nihayet Android’e geldi

Android kullanıcıları için beklenen haber nihayet geldi. Şimdiye kadar yalnızca mobilde iPhone kullanıcılarına hitap eden yapay zeka destekli Arc Search internet tarayıcısı artık Android cihazlarda desteklenmeye başladı. Popüler uygulama şu anda Android Play Store platformunda mevcut durumda. Uygulamanın geliştirici olan The Browser Company de tarayıcının Android’de resmi olarak indirilmeye hazır olduğunu doğruladı.

Arc’ın resmi internet sitesinde yer alan “Arc Search Android’de mevcut mu?” sayfasına göre uygulama şu anda Android’de açık beta sürümünde kullanıcılarla buluştu. Android 13 ve üzeri cihazlarla uyumlu olan internet tarayıcı için “Uygulamayı aktif olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu nedenle iOS’ta bulunan tüm özellikleri Android’de göremeyeceksiniz. Fakat uygulamaya eklemeler yapmaya ve uygulamayı iyileştirmeye devam ettiğimiz için bizi izlemeye devam edin” notuna yer verildi.

Şimdiye kadar iOS cihazlarda büyük bir popülarite elde eden Arc Search nihayet Android’e gelse de ne yazık ki tarayıcının tüm özelliklerinin bu işletim sistemine entegre edilmediği vurgulandı. Açık beta sürümünde kullanıcıların karşısına çıkan internet tarayıcısı, muhtemelen önümüzdeki haftalarda beta sürecini sonlandırarak kararlı sürümüyle tüm fonksiyonlarını Android yazılımındaki kullanıcılarına sunmaya başlayacak. Fakat yine de bununla ilgili kesin bir tarih belirtilmediğini de hatırlatmakta fayda var.

Arc Search avantajları ve öne çıkan özellikleri

Öncelikle Arc Search’ün sıradan bir internet tarayıcısı olmadığını belirtmekte fayda var. Popüler tarayıcı, kullanıcıların internette gezinmesini daha sezgisel ve pratik bir hale getirmeye yardımcı olan “Browse for Me” adlı özelliği ile öne çıkıyor. Yapay zeka tabanlı bu fonksiyon temel olarak kullanıcıların bir arama yapıp özel düğmeye dokunarak, sayfanın üst kısmındaki yararlı bağlantılarla birlikte aramaya ilişkin ayrıntılı bir genel bakışa ulaşmalarına imkan tanıyor.

Mobil internet tarayıcıları arasında öne çıkan Arc Search, tarama hızını artıran ve daha fazla gizlilik vaat eden izleyici ve reklam engelleme fonksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Uygulamanın diğer bir popüler özelliği ise otomatik sekme arşivleme aracı oluyor. Böylelikle kullanmadığınız eski sekmeler otomatik bir şekilde kaydediliyor, cihazınızda daha fazla yer açılıyor ve tarayıcının daha sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olunuyor.

Arc Search mevcut diğer platformlarla senkronize bir kullanıma olanak tanıyor. Bu sayede nerede olursanız olun, verilerinize son derece kolay bir şekilde ulaşmanıza izin veriliyor. Chrome, Brave ve Firefox gibi tarayıcıların hakimiyet sürdüğü internet tarayıcısı pazarında bu uygulama, kullanıcılar için oldukça ilgi çeken bir alternatif olarak dikkat topluyor.

Peki ya siz Android cihazlarda da desteklenmeye başlayan Arc Search uygulaması ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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