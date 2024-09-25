Mozilla logosu değişti: Yeni görsel kimliği tanıtıldı

Popüler internet tarayıcısı Firefox ile adından sıkça söz ettiren Mozilla yeni görsel kimliği ile karşımıza çıktı. Mozilla logosu ve görsel kimliğini baştan aşağı yenileyerek daha minimal bir tasarımı benimsemeye başladı.

Şirketin evrimini yansıtan yeni bir görsel kimliğini duyuran Mozilla, bu yenilik ile birlikte köklerine dönerek “gerçek misyonunu” ön plana çıkarmayı hedefliyor. Geçmişteki tasarımlara kıyasla daha sade bir tasarımla karşımıza çıkan firma, bu değişiklik ile beraber internet kullanıcılarından olumlu görüşler topladı. İşte Mozilla’nın yeni logosu ve şirketin yenilenen görsel kimliğiyle alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Yeni Mozilla logosu ve şirketin logo evrimi

The Verge’nin haberine göre Mozilla şirketi yeni logosu ile köklerine dönerek minimalist ve keskin bir görsel estetik ortaya koyuyor. “Moz://a” adını stilize eden önceki tasarımın yerini, “Mozilla” adını tam olarak temsil eden güncellenmiş bir görünüm alıyor. Mozilla’nın yeni logosu ve şirketin geçmişten günümüze logolarının evrimini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz:

Özel bir yazı tipine sahip yeni logo, ayırt edici sembol haline gelen “M” şeklinde bir bayrak içeriyor. Şirkete göre bu bayrak, kendisini internette açıklığı, yenilikçiliği ve katılımı teşvik etmeye adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tanımlayan Mozilla’nın “aktivist kalbini” vurguluyor.

Yeni Mozilla logosu aynı zamanda şirketin geçmişine de bir gönderme içeriyor. Bayrağın içindeki nokta, firmanın 1998 yılında oluşturulan ilk logosu olan efsanevi Tyrannosaurus Rex “Hack”e açık bir şekilde gönderme yapıyor. Görünüşte basit olan bu tasarım seçimi, kökenlere bir saygı duruşu niteliğinde oluyor.

Yeni görsel kimlik kademeli olarak sunulacak

Mozilla’nın yeni görsel kimliği kademeli bir şekilde uygulanacak. Bu süreçte eski logo, resmi internet sitesinde ve diğer şirket kanallarında aşamalı olarak değiştirilecek. Şirket ayrıca yeni logonun, markanın gelecekteki gelişmelerine uyum sağlamak için olası varyasyonların dahil edilmesiyle birlikte zaman içinde gelişebileceğini de dile getiriyor.

Mozilla yenilenen görsel kimliği ile birlikte yalnızca estetik bir değişim gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kurucu değerlerini yeniden doğrulamayı amaçlıyor. Peki ya siz yeni Mozilla logosu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Logoyla alakalı olarak görüş ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.