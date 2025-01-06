Yapay zeka odaklı Samsung Galaxy Book 5 Pro ve Book 5 360 tanıtıldı

Yapay zeka yetenekleriyle dikkat çeken Galaxy Book 5 Pro ve Book 5 360 resmen tanıtıldı.

CES 2025'te duyurulan yeni dizüstü bilgisayar modelleri, etkileyici performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Her iki modelin de Şubat ayında satışa çıkacağı doğrulandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2025 etkinliğinde Galaxy Book 5 Pro ve Galaxy Book 5 360 modellerini resmi olarak duyurdu. 47 TOP’a kadar NPU’lara sahip Intel Core Ultra işlemcilerle donatılan yeni dizüstü bilgisayarlar, Galaxy AI yapay zeka özellikleriyle tam entegrasyonuyla karşımıza çıkıyor.

Yeni modeller ile hayatımıza giren önemli bir yenilik, eski ya da bulanık görüntülerin kalitesini iyileştirmek için yapay zekayı kullanan, daha keskin ve daha ayrıntılı sonuçlar sağlayan Photo Remaster özelliği oluyor. Ayrıca cihazlar Microsoft Phone Link ile gelişmiş entegrasyon sunarak gerçek zamanlı çeviri, içerik transkripsiyon ve diğer işlevler için Galaxy akıllı telefonlarla kusursuz bir bağlantı vaat ediyor.

İçeriği farklı Galaxy cihazları arasında kopyalayıp yapıştırmanıza olanak tanıyan Çoklu Kontrol ve Galaxy Tab’ı dizüstü bilgisayarın bir uzantısına dönüştüren İkinci Ekran gibi özellikler, çoklu görev üretkenliğine odaklanıyor. Öte yandan Quick Share artık şifrelemeyle gizliliği korurken dosya alışverişini de daha kolay bir hale getiriyor.

Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarları kullanıcıların internette gezinmek, video izlemek veya çevrimiçi alışveriş yapmak gibi her bağlamda bilgi aramasına olanak tanıyan bir araç olan AI Select özelliğine ev sahipliği yapıyor. Basit bir tıklamayla çalışan bu özellik, akıllı telefonlardaki deneyime benzer şekilde ilgili sonuçları hızlı bir şekilde sağlamak için yapay zekayı kullanıyor.

Yeni Galaxy Book 5 Pro ve Galaxy Book 5 360 neler sunuyor?

Hafif yapısının yanı sıra yüksek performansıyla dikkat çeken Galaxy Book 5 Pro, 16 inçlik versiyonunda 25 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Cihaz hızlı şarjı destekleyerek sadece 30 dakikada yüzde 35 oranında şarj sağlıyor.

Yüksek çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X ekranı (2880×1800 çözünürlük) ile gelen modelde 120 Hz’e kadar yenileme hızı, canlı renkler ve azaltılmış mavi ışık emisyonu sunuluyor. Vision Booster özelliği sayesinde her ortamda son derece rahat bir görüntüleme deneyiminden yararlanmanız mümkün kılınıyor.

15,6 inç dokunmatik ekrana sahip Galaxy Book 5 360 modeli ise dönüştürülebilir tasarımıyla kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor. Cihaz, dizüstü bilgisayar ile tablet arasında geçiş yapmak isteyenler için çok yönlülüğe odaklanıyor.

Samsung tarafından duyurulan her iki model de Dolby Atmos özellikli sürükleyici ses ve daha fazla ses derinliği sunmak üzere optimize edilmiş hoparlörler içeriyor. Şubat ayında raflara gelmesi beklenen modellerin ilk olarak Kanada, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD’de satışa sunulacağı onaylandı. Fakat ne yazık ki şirket şimdilik satış fiyatları hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Son olarak Samsung, CES 2025 etkinliğinde başka sürpriz duyurularla da karşımıza çıktı. Şirket, akıllı TV’ler için yapay zeka odaklı yeni Vision AI özelliklerini tanıttı. Öte yandan yine yapay zeka yetenekleriyle öne çıkan yeni Neo QLED ve OLED TV modelleri duyuruldu.