Samsung yapay zeka odaklı yeni Neo QLED ve OLED TV’lerini tanıttı

Samsung, CES 2025'te yeni Neo QLED ve OLED TV modellerini tanıttı.

Yapay zeka odaklı özelliklere sahip olan cihazlar şimdiden büyük ilgi gördü.

Şirket henüz yeni akıllı TV'lerinin fiyat ve çıkış tarihlerini paylaşmadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, “First Look CES 2025” etkinliğinde sürpriz duyurularla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, akıllı TV cihazları için yapay zeka odaklı bir hizmet olan Samsung Vision AI ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte Samsung yeni Neo QLED ve OLED modelleri de sergiledi. İşte şirketin sunduğu yeni cihazlar…

4K çözünürlüklü yeni Neo QLED modelleri

Neo QLED serisi, 4K çözünürlüklü yeni QN800F ve QN700F ile 8K QN990F ve QN900F modellerini karşımıza çıkarıyor. Bunların tümü, ekranlarında daha küçük görüntüleri 115 inçe kadar daha yüksek çözünürlüklere çıkarmak için Supersize Picture Enhancer teknolojisiyle öne çıkıyor.

Tüm modeller minimal kenarlara sahip yenilenmiş ultra ince bir tasarıma sahip. Fakat QN900F ve QN990F modelleri yeni bir metalik kaplamaya, 10 metreye kadar bir yarıçap içinde televizyona kablosuz içerik aktarımı ve WiFi 7 bağlantısı sunan Wireless One Connect Box’a sahip.

Samsung yeni akıllı TV modellerinin teknik özelliklerini açıklamamış olsa da yeni NQ8 AI Gen3 yongasıyla birçok yapay zeka (AI) özelliğine erişebileceğini vurguluyor. Bunlar arasında Circle to Search, 8K’ya kadar görüntü çözünürlüğünü yükseltme, Auto HR Remastering Pro, Adaptive Sound Pro ve AI Modu gibi işlevler karşımıza çıkıyor.

120 Hz ekranlı yeni Samsung OLED TV’ler

OLED modellerine geçecek olursak, Samsung üç yeni model duyurdu. 120 Hz ekranlı S85F, 144 Hz ekranlı S90F ve 165 Hz ekranlı S95F karşımıza çıktı. Hepsi 55“, 65”, 77“ ve 83” boyutlarında gelirken, S90F için ayrıca 42“ ve 48” boyutları da eklendi.

Samsung Galaxy S24 Ultra ekranında kullanılan teknoloji gibi yansımaları ortadan kaldıran Glare Free 2.0 kaplamalı bir ekrana sahip olan S95F diğer modeller arasında öne çıkıyor. Ayrıca şirket, LG Display’in WRGB yapısına sahip WOLED paneli sayesinde S95F’nin 83” versiyonunda dünyanın en parlak ekranına sahip OLED TV olduğunu garanti ediyor.

Bu modeller, 128 sinir ağına sahip NQ4 AI Gen 3 yonga setini içeriyor. Yalnızca 20 sinir ağına sahip olan NQ4 AI Gen 2 ile karşılaştırıldığında bu büyük bir yükseltme olarak dikkat topluyor. Aynı zamanda yeni OLED TV’lerin, yukarıda belirtilen Neo QLED modellerinin tüm AI özelliklerini de desteklediğini hatırlatmakta fayda var.

Samsung, CES 2025 etkinliğinde duyurduğu yeni QLED ve OLED TV modellerinin tüm teknik özelliklerini, satış fiyatlarını ve ne zaman piyasaya sürüleceklerini henüz açıklamadı. İlerleyen günlerde şirketten bu konuda bir açıklama gelmesi bekleniyor.