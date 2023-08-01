Yapay zeka destekli Vivo V3 çipi tanıtıldı

Çinli teknoloji şirketi Vivo bugün akıllı telefonlarında fotoğraf çekimlerini optimize edebilen yeni nesil görüntü sinyali işlemcisi olan V3 çipi ile karşımıza çıktı. Yapay zekaya dayalı yeni algoritmalar ve daha verimli litografi ile donatılan çip, markanın özellikle de kameralar konusundaki itibarını genişletmeyi amaçlıyor.

6 nanometrelik bir süreç kullanılarak geliştirilen Vivo V3, yüzde 30 oranında daha fazla enerji verimi vaat ediyor ve selefi niteliğindeki V2’nin yerini alıyor. Bunun yanı sıra şirketin Android işletim sisteminde 4K çözünürlükte portre modunda video kayıt imkanı sunan ilk akıllı telefonlara sahip olmasını sağlayacak. Böylelikle marka, Apple’ın Sinematik Mod özelliğine rakip bir performans sunacak.

Vivo V3, fotoğrafçılık alanında yeniliklere odaklanıyor

FoneArena’nın haberine göre, videolardaki portre modu özelliği ile markanın akıllı telefon kullanıcıları gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlükte arka planı bulanık klipler çekme şansına sahip olabilecek. ISP aynı zamanda renk işlemede optimizasyona ve cilt tonlarının daha iyi algılanmasına da imkan sağlayacak.

Çip, ISP için yeni bir ara bağlantı sistemi ve yeni yapay zeka algılama mimarisini beraberinde getirerek, enerji tüketimini azaltırken algoritmalarının performansını artıracak. Ayrıca cihazın işlemcisiyle entegrasyonunu daha da akıcı bir hale getirecek.

Vivo, V3 çipinin yanı sıra bir sonraki üst düzey akıllı telefonlarının kameraları ile daha iyi görüntüler sağlayacak yeni algoritma ve mekanizma dizisini de duyurdu. VOIE (Vivo Origin Imaging Engine) işleme motoru ile birlikte kullanıcılar daha keskin görüntüler, renk restorasyonu ve hesaplama gücü hızlandırması sağlayacak.

Zeiss ile ortaklığını genişleten marka, sıradaki amiral gemisi telefonlarının ana kamerasını lens elemanları üzerindeki ışık yansımasını azaltan yeni Zeiss T kaplama ile donatacak. Aynı zamanda marka, Sony’den daha fazla keskinlik vaat eden yeni bir Vario-Apo-Sonnar telefoto lens ekleyecek.

Vivo’nun duyurduğu bir diğer önemli özellik ise portre fotoğrafçılığı noktasında yüksek kaliteli sanal içerik oluşturan bir algoritma olan AIGC olarak belirtiliyor. Bu özellik, kullanıcıların gerçek ve yapay olarak yaratılmış ortamları daha da gerçekçi bir şekilde birleştirmelerine imkan sağlayacak. Bu teknoloji aynı zamanda sahne aydınlatması, ifadeler ve hatta insan yaşı gibi unsurları otomatik bir şekilde düzenlemeye de imkan sağlayacak.