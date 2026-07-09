Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri paylaşıldı

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Samsung'un yeni amiral gemisi katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın resmi görüntüleri sızdı.

Bu sayede cihazın ilgi çekici tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 5.000 mAh pil ve 200 MP ana kamera gibi güçlü özellikler sunacak.

Merakla beklenen model, serinin diğer katlanabilir üyeleriyle birlikte 22 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

Amiral gemisi Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra modelinin resmi tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. 22 Temmuz’da Londra’da gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde duyurulacak olan katlanabilir telefon modelleri için geri sayım başladı. Sızdırılan görüntüler, cihazdan neler bekleyebileceğimize ilişkin birçok detayı gözler önüne serdi.

Paylaşılan görünütler, katlanabilir telefon modelinin keskin hatlara sahip köşeli gövde yapısı ile premium bir duruş ortaya koyuyor. Arka tarafta dikey olarak konumlandırılan üçlü kamera seti dikkat çekiyor. Cihazın üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapacağı vurgulanıyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra tasarımı ortaya çıktı

Söylentilere göre Samsung, yeni katlanabilir telefon serisi için “Ultra” ekini, katalogda daha geniş ekranlı bir temel sürüm için yer açmak amacıyla kullanıyor. Görsellerde, küresel olarak sunulacak üç ana renk seçeneği görülüyor.

Bunlar arasında beyaz, siyah ve reklamda ana odak noktası olması beklenen koyu bir mor tonu göze çarpıyor. Aynı zamanda Samsung’un online mağazasında özel olarak satılacak dördüncü bir yeşil varyant da mevcut.

Cihazın tasarımı, düz çizgiler ve kare köşelerle Galaxy Z Fold 7‘nin kimliğini koruyor. Üçlü arka kamera kurulumu, kasanın yan kenarıyla aynı hizada dikey olarak yerleştiriliyor.

AndroidHeadlines’a göre bu mühendislik tercihi, kullanıcının telefonu düz bir yüzeye yerleştirdiğinde oluşan hafif sallanmayı taklit ediyor. Ayrıca manyetik aksesuarların arka kısma sağlam bir şekilde takılmasını zorlaştırıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra özellikleri sızdı

Performans açısından Samsung ve Qualcomm’un Weibo sosyal ağındaki paylaşımlarında belirttiği gibi, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy S26 Ultra modelinde de kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi öne çıkıyor.

Katlanabilir telefonun giriş seviyesi konfigürasyonu 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunacak. Cihaz, nihayet Galaxy S26 Ultra ile aynı olan 5.000 mAh pil kapasitesine ulaşacak. Şarj hızı, uyumlu prizlerde 45W’a kadar ulaşabilecek.

Kamera tarafında başlıca özellikler arasında 200 MP ana sensör, 3x optik zoomlu 10 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Samsung, karanlık ortamlarda daha fazla ışık yakalamak ve keskinliği optimize etmek için bu lenslerin diyafram açıklığını ayarlamak üzerinde çalışıyor.

Son olarak bugün Samsung, yeni Spider-Man filmiyle iş birliği kapsamında Örümcek Adam temalı Galaxy Z Fold 8 tanıtım materyallerini paylaştı. Cihazla alakalı bazı önemli ipuçları verildi.