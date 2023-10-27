Xiaomi’nin yeni akıllı saatleri Watch S3 ve H1 piyasaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni akıllı saatleri ile hayranları karşısına çıktı. Şık tasarımlara sahip olan modeller resmiyet kazandı. Watch S2 modelinin halefi niteliğinde olan Xiaomi Watch S3 ve ayrıca şirketin tıbbi bir standarda göre kan basıncı seviyelerini takip etme yeteneğine sahip olan ilk giyilebilir cihazı Watch H1 piyasaya çıktı.

Şirket, gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde Xiaomi 14 serisi akıllı telefon modelleri ve MIUI’ın yerini alacak yeni HyperOS kullanıcı arayüzü ile birlikte akıllı saatlerini duyurdu. Watch S3 modeli son derece özelleştirilebilir bir yapıya sahipken, Watch H1 modelinde ise hassas sağlık özellikleri karşımıza çıkıyor.

Huawei Watch S3 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi yeni akıllı saat modelinde geniş kişiselleştirme olanaklarına ev sahipliği yapıyor. Cihaz, kullanıcıların saatin görünümünü farklı durumlara uyarlamak için kadranı çevreleyen çerçeveyi değiştirmeye imkan sağlıyor. Bu değiştirilebilir çerçeveler mavi, yeşil, sarı, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.

1,43 inç AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat, klasik ve zarif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 5ATM’ye kadar suya karşı dayanıklılık gösteren ürün, gümüş ve siyah olmak üzere iki gövde rengi sunuyor. Aynı zamanda entegre eSIM’li, bej ve kahverengi renk seçeneklerine sahip ek bir versiyon da bulunuyor.

Xiaomi Watch S3 modeli 150’nin üstünde spor modu için destek veriyor. Dahili GPS’e sahip olan model, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyeleri gibi hayati bilgileri izleme yeteneği sunuyor. Bununla birlikte özel bir algoritma sayesinde uyku kalitesini ölçe imkanı sağlanıyor. Saatin 486 mAh batarya kapasitesi bulunurken, bu sayede 15 güne kadar pil ömrü vaat ediliyor. eSIM’li versiyonda ise 7 günlük kullanım süresi sağlanıyor.

Xiaomi Watch S3’ün fiyatı da belli oldu. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulacak olan modelin Bluetooth sürümü 799 Çin Yuanı (yaklaşık 3 bin TL), eSIM versiyonu ise 999 Çin Yuanı (yaklaşık 3 bin 800 TL) karşılığında satılacak.

Xiaomi Watch H1 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin sağlık özellikleri ile donatılmış yeni akıllı saati, şirket için bir ilk olan tıbbi standartlara göre kan basıncı seviyelerini takip edebiliyor. Cihaz, geleneksel basınç ölçer prosedürüne benzer bir şekilde kullanıcıların bileğinin etrafında şişen bir mikro pompa kullanıyor.

Şirket, akıllı saat sonuçlarının profesyonel tıbbi ekipmanlar ile elde edilen sonuçlardan 3 mm Hg’ye kadar farklılık gösterdiğini öne sürüyor. Öte yandan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Watch H1’i halihazırda Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa uygun hale getiren üçüncü sınıf bir tıbbi cihaz olarak sertifikalandırıyor.

Kalp atış hızı ve SPO2 seviyeleri gibi sağlık ölçümlerini izlemek için bir dizi cilt sıcaklığı sensörü içeren Xiaomi Watch H1’in fiyatı 1.999 Çin Yuanı (yaklaşık 7 bin 700 TL) karşılığında satılıyor. Bu sayede cihaz, gelişmiş özellikleriyle birlikte Watch S3’e göre çok daha yüksek bir fiyat sunuyor.