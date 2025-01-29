Xiaomi yeni RGB akıllı ampulünü piyasaya çıkardı

Xiaomi Smart LED Bulb resmi olarak tanıtıldı.

Xiaomi'nin yeni aydınlatma çözümü, kullanıcılar için göz alıcı atmosferler yaratmaya yardımcı oluyor.

Şirketin akıllı ampulü HyperConnect desteğiyle tüketicilere sunuluyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev ekosistemine yönelik aksesuarlar alanında piyasadaki ana üreticilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kapsamlı ürün kataloğuyla dikkatleri üzerinde toplayan şirket, ürün portföyünü yeni RGB akıllı ampulü ile daha da genişletiyor.

Daha zengin bir ürün kataloğuna ev sahipliği yapmak isteyen şirket, Xiaomi Smart LED Bulb ile tüketicilere ilgi çekici bir aydınlatma deneyimi vaat ediyor. RGB ışık desteğiyle göz alıcı bir atmosfer yaratan akıllı ampul, HyperConnect bağlantı desteği sunuyor. İşte Xiaomi’nin yeni cihazıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Xiaomi Smart LED Bulb özellikleri

Şirketin yeni akıllı ampulu beyaz ve renkli olmak üzere iki farklı seçenekle karşımıza çıkıyor. Cihaz HyperConnect gibi işlevsel desteklere sahip olması sayesinde farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Aynı zamanda son derece basit bir şekilde kontrol edilebilecek yeni aydınlatma çözümlerini evlerinize getiriyor.

Xiaomi’nin akıllı LED lambası, tüketicilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek kişiselleştirilmiş ön ayarların yanı sıra etkileyici derecede 16 milyon renge ev sahipliği yapıyor. Farklı şekillerde kullanılabilecek renk sayısı sayesinde belirli günlerde bulunduğunuz ortama, hatta ruh halinize en uygun olanı seçerek atmosferi belirlemeniz mümkün oluyor.

Xiaomi Smart LED Bulb toplamda kullanılabilecek 10’dan fazla kişiselleştirilmiş ön ayar ile beraber geliyor. Markaya göre ürün 806 lm ışık akısı ile aydınlatırken 15 bin saate kadar nominal kullanım ömrüne sahip oluyor. Ayrıca akıllı ampul 8,5 W gücü sayesinde dikkat çekici bir enerji tasarrufu da ortaya koyuyor.

Şirketin sunduğu yeni ürün, Xiaomi uygulamaları kullanılarak markanın HyperConnect ve Mi Home ekosistemi aracılığıyla kullanılabiliyor. Ürün ayrıca çeşitli akıllı ev platformlarıyla uyumlu olmasını sağlayan Matter sertifikasına da sahip. Cihazın satış fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.