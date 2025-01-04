Xiaomi sporseverler için 24 saat pil destekli telsiz cihazını tanıttı

Spor tutkunlarına özel telsiz cihazı Xiaomi Sports Walkie Talkie tanıtıldı.

24 saat pil ömrüne sahip olan model, spor yaparken kesintisiz bir iletişim vaat ediyor.

Cihaz aynı zamanda daha konforlu bir iletişim için gürültü engelleme sistemiyle sunuluyor.

Xiaomi spor tutkunlarına özel olarak dünyanın en gelişmiş telsiz cihazını piyasaya sundu. Kayak, bisiklet ve diğer spor dalları için ideal bir kullanıma sahip olan Xiaomi Sports Walkie Talkie resmen tanıtıldı. İlk olarak Çin pazarında raflarda boy göstermeye başlayan ürün, gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

,Xiaomi’nin yeni cihazı, spor yaparken kesintisiz bir iletişim deneyimi vaat ediyor. 4G bağlantı desteği ile çalışan model, 5.000 kilometreye kadar etkileyici bir menzil sunuyor. Şu anda ön satışa olan modelin önümüzdeki günlerde resmi olarak satılmaya başlanacağı vurgulanıyor.

Xiaomi Sports Walkie Talkie özellikleri ve fiyatı

Xiaomi tarafından geliştirilen yeni telsiz cihazı genel olarak köşeleri yuvarlatılmış çerçeve formatında kompakt bir tasarıma sunuyor. Sağlam yapısının yanı sıra cihaz çok yönlü iletişim için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

NotebookCheck tarafından aktarılan bilgilere göre dikkat çeken yeni model, manyetik bağlantılı bir tabana sahip. 55 mm kalınlığında gelen ürün, çeşitli dış mekan senaryolarında son derece işlevsel bir şekilde kullanılabiliyor.

Xiaomi Sports Walkie Talkie aynı zamanda gürültü engelleme fonksiyonuna da sahip. Ürünün yüksek hızda hareket ederken bile gereksiz seslerin azaltılmasına olanak tanıyan bağımsız bir çiple birlikte geldiğini de belirtmekte fayda var. Ayrıca telsiz cihazı, kullanıcının ekipmanı ellerini kullanmadan kontrol etmesine olanak tanıyan bir sesli asistanla birlikte geliyor.

Xiaomi’nin yeni telsizi ekip oluşturmaya yönelik özel bir düğmeyle karşımıza çıkıyor. Ekip oluşturulduktan sonra numunelerin konumları cep telefonu uygulaması aracılığıyla paylaşılabiliyor. Aynı şekilde cihaz -30 derece gibi düşük sıcaklık koşullarında bile oldukça rahat bir şekilde çalışabiliyor.

Son olarak cihazın spor yaparken kesintisiz bir deneyim sunmak için geniş bir pil ömrüne ev sahipliği yaptığını hatırlatalım. 24 saat destekli bir bataryayla gelen ürün, 1.030 mAh pil kapasitesiyle geliyor.

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan Xiaomi Sports Walkie Talkie telsiz cihazı 399 CNY karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre yaklaşık 2 bin TL’ye tekabül ediyor.