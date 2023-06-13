Xiaomi Pad 6 ve Redmi Buds 4 Active bugün tanıtılıyor

Çin merkezli önemli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Xiaomi 13 Ultra modelini Avrupa’da satışa sunan Xiaomi bununla birlikte Disney temalı Xiaomi Civi 3 modelini de tanıtmıştı. Yeni ürün tanıtımına hız kesmeden devam eden şirket, Xiaomi Pad 6 ve Redmi Buds 4 Active modellerini de gün içinde duyurmaya hazırlanıyor.

Xiaomi, yeni ürünlerini duyurmaya başladı. Kısa bir süre önce Xiaomi 13 Ultra modelini Avrupa’da satışa çıkaran ve Disney temalı Civi 3 modelini duyuran şirket, iki yeni ürününü de gün içinde duyuracak.

Xiaomi Pad 6 ve Redmi Buds 4 Active hakkında bilinenler

Xiaomi’nin en yeni tablet ürünü olarak karşımıza çıkan Xiaomi Pad 6 modeli, gün içinde Hindistan pazarında satışa sunulacak. Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi’nin bu yeni tablet modeli, şirketin yedi yıl sonra Hindistan tablet pazarına yeniden girişi anlamını taşıyor. Xiaomi Pad 6 modeli geçtiğimiz aylarda Çin’de Pro modeli ile birlikte duyurulmuştu. Bu noktada Xiaomi’nin Hindistan’da farklı özelliklere sahip bir Xiaomi Pad 6 modeli mi duyuracağı ya da Çin’de olduğu gibi Pro modelini de duyurup duyurmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Xiaomi Pad 6 modeli Çin’de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte duyurulmuştu. Modelin ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan sürümünün yanında 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan bir sürümü daha duyurulmuştu.

Xiaomi’nin bir önceki modeli olan Xiaomi Pad 5 modeli Hindistan’da 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte tanıtıldı. Bu modelin yanında 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü de ülkede satışa çıktı.

Ülkemizde de satışa sunulması beklenen Xiaomi Pad 6 modelinin Çin sürümü 144 Hz ekran yenileme hızına sahip 550 nit parlaklık sunan 2.8k çözünürlükte LCD ekran ile birlikte geliyordu. Tabletin ekranı ayrıca HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle de dikkat çekiyor. Güçlü özelliklere sahip olan Xiaomi Pad 6’nin Çin versiyonunun ekranı ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile koruma altına alınıyor. Tabletin Çin sürümü gücünü Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisinden alırken, tablet 8.840 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile destekleniyor ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

Arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ön yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan cihaz, kutusundan Android 14 tabanlı MIUI 13 yazılımıyla çıkıyor.